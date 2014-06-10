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فيديو.. مستشار بالكونجرس: أوباما يدعم «الإخوان».. وهناك «زلزال» بالبيت الأبيض

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قال الدكتور وليد فارس، مستشار الكونجرس لشؤون الشرق الأوسط بواشنطن، إن «الساحة السياسية الأمريكية عبارة عن كتل، فهناك معسكر مضاد لمصر يدعمه قطر والإخوان ومعسكر يدعم في الكونجرس، وهناك مواجهة سياسية بين المعسكرين».

وتوقع «فارس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء الإثنين، أن تشهد الساحة السياسية تغيرًا في واشنطن، و«سيأتي كونجرس جديد بعد رحيل أوباما خلال أشهر».

وأشار إلى أن البيت الأبيض والإدارة الأمريكية معظمهم من المؤيدين للإخوان، وأعتقد أن الأمور تتغير ولكن ليس بالسرعة التي تتوقعها القاهرة، مُضيفا «هناك زلزال داخل الإدارة الأمريكية وأوباما مُلزم بالتعاطي مع الجديدة، وأنتظر الكونجرس الآتي بعد بضعة أشهر ليوجه دعوة للسيسي ليلقي خطبة فيه».

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