بالصور.. 11 مشكلة تظهر وجهًا آخر للبرازيل لا تريد للعالم رؤيته قبل المونديال

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع كأس العالم بعد أيام في البرازيل، صاحبة أكبر رقم في حصد الكأس (5 مرات)، بينما سيقاطع كثير من البرازيليين البطولة.

وأظهرت نتائج استطلاع لمركز «بيو» للأبحاث، أن 72% من البرازيليين سيقاطعون فعاليات كأس العالم على أرضهم، في إشارة إلى الأزمات الاجتماعية، التي تضرب البلاد.

وأغضبت تكاليف تنظيم كأس العالم في البرازيل (11 مليار دولار)، المواطنين، الذي قالوا إن أموال الدولة كان يجب تذهب إلى تمويل المدارس والسكن والرعاية الصحية والنقل ومشاريع التنمية الاجتماعية والحضرية الأخرى، بدلا من الملاعب والأحداث الرياضية الباهظة.

وحسب موقع «بوليسي مايك»، تواجه البرازيل 11 مشكلة لا تريد للعالم أن يعرفها أو تؤثر عن تنظيم المونديال، حتى لا تشكل مصدر قلق للأجانب القادمين لمتابعة مبارايات كأس العالم.

1 ـ المظاهرات المناهضة لكأس العالم

عمت المظاهرات 80 مدينة في البرازيل رفضًا لتنظيم المونديال فيها

2 ـ استعدادات الملاعب لم تنته بعد، خاصة ملعب ساوباولو

3 ـ مشاكل النقل

في 2013، كانت زيادة أسعار النقل أبرز أسباب الاحتجاجات في البرازيل.. ووفق مركز «بيو» فإن 76% من البرازيليين غير راضين عن مستوى خدمات النقل

4 ـ احتجاجات الشرطة

دخل 250 ألف شرطي في إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم، ما يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا قبل كأس العالم

5 ـ عصابات العنف

عادة ما تشهد الأحياء الفقيرة أعمال عنف.. وشهدت الأحياء احتجاجات من المواطنين على نشر 900 ألف شرطي فيها قبل المونديال

6 ـ حرب المخدرات

دفعت البرازيل بالشرطة ومشاة البحرية لتطويق مناطق أباطرة المخدرات والعصابات في مدن الصفيح التي تقع إلى الشمال من ملعب ماركانا عاصمة ريو دي جانيرو.. ما دفع الشرطة للقيام بأعمال إجلاء قسري للسكان وغارات وحملات أمنية

7 ـ عمليات الإخلاء القسري

نفذت الحكومة عمليات إخلاء قسري وشردت نحو 250 ألف أسرة وأجبرتهم على الخروج من منازلهم في مختلف المدن، خاصة في الأحياء الفقيرة، لتخصيص مساحات أكبر لكأس العالم، دون تعويض المضارين.

8 ـ وحشية الشرطة

اكتسبت الشرطة البرازيلية سمعة سيئة بسبب استخدامها للعنف المفرط ضد مواطني الأحياء الفقيرة الذين أخلتهم من مساكنهم، فضلا عن مقتل ألفي مواطن كل عام على يد الشرطة، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

9 ـ إغلاق أكبر سوق في البرازيل

أغلقت السلطات البرازيلية سوق «فييرا ساو جواكيم» في منطقة «سلفادور دي باهيا»، أحد أكبر الأسواق التي برتادها الفقراء، بدعوى وقف الجرائم في السوق قبل كأس العالم، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من عدم القدرة على شراء احتياجاتهم بأسعار رخيصة

10 ـ وباء حمى الضنك

وهي عبارة عن عدوى فيروسية تسببها لدغة أنثى البعوض، وتعد الأكثر انتشارًا في البرازيل، ويصاب بها أكثر من مليون شخص سنويًا، خاصة في أشهر الصيف.. وتوجد في مدن ساوباولو وكامبيناس في جنوب البلادن ما يشكل خطرًا على رواد ومتابعي كأس العالم الأجانب.

11 ـ السياحة الجنسية

أصبح البغاء قضية رئيسية في البرازيل، حيث يتعرض 250 ألف طفل للاستغلال الجنسي سنويًا، وتقول منظمات حقوق الإنسان إن السياحة الجنسية واستغلال الأطفال جنسيًا يزداد خلال بطولات كأس العالم، مثلما حدث في جنوب أفريقيا وألمانيا.. وتتخوف المنظمات من اضطرار الفتيات القاصرات الفقيرات لممارسة الجنس مع السياح، خاصة أنه من المتوقع وصول 600 ألف أجنبي للبرازيل لحضور كأس العالم.