أوباما يدين الهجوم على جندي بريطاني في لندن

كتب : رويترز منذ 15 دقيقة

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، إنه يدين "بأقوى العبارات" الهجوم على جندي بريطاني في لندن.

وأضاف، في بيان، "تقف الولايات المتحدة بحزم مع المملكة المتحدة حليفتنا وصديقتنا في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب".

يذكر أن رجلين، يرددان شعارات إسلامية، قتلا جنديا بريطانيا، أمس، طعنا في شارع بجنوب لندن، فيما وصفه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه هجوم إرهابي فيما يبدو.

وأظهر مقطع فيديو مروع صورة أحد المارة بعد مقتل الجندي بدقائق رجلا غطت الدماء يديه وهو يرفع ساطورا لتقطيع اللحم وسكينا.