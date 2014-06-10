عن الصحفي فاوست الذي باع نفسه للشيطان!

(أتعارضني وتعارض مشروعي؟..حسنا أنت شيوعي!)

شاعر مجهول

(2)

يكتب الواحد منا هذه الأيام وعينه على رد فعل السلطة في ظل همسات سارية عن اتجاه لإقصاء الكتاب الشباب «المزعجين» من بوابات الصحف. غير أن ما جرى معي الأسبوع الماضي،، بعد نشر مقالي «الذين يكرهون السيسي وأحمد مراد!»، يكشف أن غشامة القمع أصبحت مسلطة من ناحيتين، السلطة والقراء..معا.

وأن الكاتب في هذه الأيام رهين محبسين، أولهما سلطة بالغة النفوذ والتحكم في مجريات الأمور، وثانيهما جمهور لا يقل قسوة عن السلطة، بل ربما يتمثلها في ساديتها إذا ما استهدفت شخصا ما.

وهو على أية حال عَرَض من أعراض الكتابة على الإنترنت، في ظل مواقع تواصل اجتماعي، تبدو أشبه ما تكون بساحة فضفضة علاجية، يسيطر فيها القطيع الأكثر صراخا وهيستيريا.

المقال لم يعجب شريحة عريضة من القراء، فكيف تصرفوا؟

طاردوا كاتبه شتما وسبا وتخوينا، ولاحقته نخبة «ليبرالية» بمهاتفات محمومة تعبر عن استيائها البالغ وتطالبه بالاعتذار عن مقاله «المؤذي»، ودُبجت ضده المقالات والتدوينات الطوال على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تلقى فوق هذا كله، دعوات لطيفة بأن (يأخذه الله ويموت).. بعد فواصل أنيقة من سباب والده ووالدته.

والمدهش أن شاشة إدراك الأمر الواقع انقمست أمامي لنصفين، نصف استرجعت فيه لقاء مع شخص مقرب من السلطة، جالسته قبل أسابيع ونقل لي ( النظام المصري يفهم أن تكون معه أو ضده، أنت في أحد تصنيفين لا ثالث لهما، أما أن تقف في نقطتك التي تقف فيها الآن تفكر وتنقد ويبدو موقفك للدولة غير مضمون فأنت بالتبعية ضدها)..ثم أردف قائلا: أنصحك فأنت في عمر أولادي.. ثم مضى بكل تهذيب.

والنصف الثاني، وقف فيه جمهور فيسبوك وتويتر من الذين يحسبون أنفسهم على الثورة، ومن المنادين بحرية الرأي والمتمسحين في «الليبرالية» من أطرافها لأطرافها..بينما يطاردونني بسباب مقذع وألفاظ نابية .

ومحور سبابهم أنني قلت إن السيسي استحوذ على قلوب وعقول الجماهير..ثم أردفت: أنتم تكرهونه لأنه ناجح!

ستقول لي نكرهه لأجل الدماء التي أريقت، والمجازر التي يجب أن يحاسب لأجلها، وهنا أتفق معك في ضرورة فتح تحقيقات موسعة يكون السيسي هو أول من يخضع أمام هيئة التحقيق فيها بموجب موقعه كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية.. لكن صدقني هذا لا ينفي أن جزءً كبيرا من الكراهية التي ألاحظها في قلوبكم..هي كراهية خالصة وسوداء ضد الرجل، وأن اتهامه في الدماء (التي ربما يكون مسؤولا عنها بالفعل!) هو حق يراد به باطل.

ياعزيزي أنا أعتقد أنك ممن نزل فيهم قول الحق عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)..اكرهه وارفضه، ولكن لا تجادلني في حقائق ملموسة! الناس تحبه وإن رغمت أنفك، وأنت تكرهه لأنه أنجح منك، مهما أنكرت! على الأقل وصل هو لقطاعات لم تتمكن أنت يوما من مخاطبتها، فما بالك بضمها إلى صفك؟ أنت فاشل صدقني..

هل تعتقد أنني أريد أن أفرض عليك وجهة نظري المتطرفة؟ حسنا أنت فعلتها قبلي ورفضتني ورفضت كلامي كله واعتبرت أنني أتزلف السيسي..فلماذا لا تريدني أن أفعلها الآن معك؟

(3)

كان من الممكن أن يختلف المختلفون معي في الفكرة الواردة في المقال، أو يرفضونها أو يسفهونها، لكن– لحاجة في نفس يعقوب- اختاروا أن أكون محور شتمهم، غامزين ولامزين بأن كاتب المقال (تحول هو الآخر، أو حتى أنت يا دريني أو منافق جديد للسلطة أو متملق للسيسي) إلى آخر هذه التعبيرات الاتهامية المرسلة التي تعكس شخص قائلها بأكثر مما تكشف شخص موصومها.

فالإنسان عادة ما يسقط أفكاره عن نفسه على الآخرين..في تقنية نفسية شهيرة بغرض الهروب من مواجهة الذات برغباتها المكبوتة.

وفجأة أحسست بأنني أصبحت «فاوست» الذي باع روحه للشيطان في مسرحية الألماني يوهان جوتة الشهيرة..

صدقني يا شاتمي، لو أنني أود التزلف للسيسي، لن أتزلف بمقال أقول فيه نصا:

(السيسي بحاجة لأن يواجه انتقادات حقيقية، وبحاجة لأن تتشكل عليه رقابة شعبية صارمة وبحاجة إلى أن تتم محاسبته بالقسطاس المبين وبحاجة لـ«تبطيط» بذور الديكتاتور الكامن بداخله، لا أن يتحلق حوله المنافقون وفصائل المنحطين الذين يتاخمون مساراته إلى الآن ..لكنه عوار الرؤية وانتقائية القراءة.

ثم أنني أعددت من قبل دليلا لنفاق السيسي، ربما يكون من المهم لك أن تطلع عليه، كي تفهم كيف يمكن للمرء أن ينافق السيسي ياذا الخيال الضحل.

والأزمة هنا في نظري هو قراءة مقال واحد والخلوص منه إلى نتيجة مفادها أنني أنافق السيسي وأطلب حظوة في صولجانه، دون قراءة مشروعي الكتابي ككل على مدار أكثر من عام في المصري اليوم.

وهو اجتزاءُ ونكران مدهش لعشرات المقالات، التي بدت للغالبية أنها ليست في صف السيسي، لكن أول مقال، افترض البعض أنه في صف الرجل جر على اللعنات والويلات، في سابقة إرهابية مثيرة للتأمل.

وهو ما جعلني أتساءل صراحة بيني وبين نفسي: ماذا لو أردت الثناء صراحة على السيسي يوما ما، فكيف سيكون مصيري؟

وبمعزل عن قيمة المقال وموضوعه، فإن الإرهاب الاستباقي على أي «رأي» ليس على الهوى هو أخطر ما في الأمر.. وتأسيس لسلطة ديكتاتورية جديدة لا تقل في ظلمانيتها عن ديكتاتورية السلطة نفسها.

الآن مالم تكتب وفقا لكتالوج الثورة الأكثر تطرفا، لن يتم قبولك في مجتمع الثورة المحبط (بالكسر والفتح)، وكل ما عليك أن تفعله هو أن تكتب عن (العسكر والدماء والداخلية والقمع).. فقط اكتب مقالا كئيبا قوطي الأجواء يقول إن القادم أسوأ.. وسيتلقفه المتلقفون على تويتر، وسيتم تبادله على نطاق واسع من اللطم والندب الكئيب في استعذاب غريب لحس الهزيمة.

(4)

ثم تواترت التعبيرات عن كوني دخيلا على جيل من الكتاب محسوب على الثورة، وأنه لا ينبغي اعتباري واحدا من كتاب الثورة.. وهي اللحظة الأكثر إدهاشا لي عن أولئك الذين يمتلكون ميكنات النقاء الثوري ويقيسون بها ثورية الآخرين من فلوليتهم.. ثم يوزعون الألقاب ما يشاءون.

وإذا كان تصنيف الكتاب هو محسوب على الثورة أو محسوب على الدولة، فيسعدني أن أقول لك يا عزيزي..اذهب أنت والثورة والدولة لأقرب جحيم متاح!

أنا صحفي..وكلمة صحفي تعني أنني أمتهن مهنة التحليل والتفسير والمراقبة.. تعني أنني أتخذ المسافة الكافية لتأمل الظواهر والأحداث وتفسيرها وفقا لما أصل إليه متجردا.. وهي مهنة إنسانية عابرة للتصنيف السياسي، إذا ما أحسنت ممارستها.

هي قيمة نبيلة، ومهنة رسالية لها ضوابطها وأصولها التي نقتفيها ما استطعنا إليها سبيلا.

أنا أفسرالأحداث وفقا لقناعاتي واستنادا لحكمي العقلي وسط إحداثيات عدة.. قد أصل لنتيجة موفقة، وقد أصل لنتيجة خاطئة أو متطرفة، غير أني أبدا لا أنشر نتيجة تخالف ما أعتنقه ضميريا.

ودوما متأهب لأن أراجع نفسي وأراجع كل ما أكتب، وفقا للمتغيرات والإحداثيات..لأن هذا هو الإنصاف، ولأن هذه أمانة المهنة ولأن هذا هو العقد المبرم ضمنا بين الكاتب والقارئ، ولأنه ضمانة النزاهة بينهما.. ولا يعيبني أمام نفسي أن أصل لنتيجة خاطئة بعد معادلة ضميرية أرتاح إليها، ويؤذيني أن أصل لتحليل دقيق دون أن يكون متسقا مع خطي الضميري.

(5)

والنخبة التي قصدتها في مقالي هي أنتم!

لم أقصد القطاع الأكثر بؤسا من مثقفي «الحظيرة».. بل أقصد النخبة غير المتجانسة، الناشئة على ضفاف شبكات التواصل، والتي تصك سقف الأحداث والمطالب وتشكل دوائر طوفانية من التأثير في الرأي العام.

أنتم النخبة الجديدة التي تخطب الدولة أحيانا ودها، تزلفا وزورا وخوفا، وتزدريكم وتهملكم أحيانا بجبروتها وسواد قلبها المعهود.

(6)

صدقني..لست بحاجة لك أو للدولة، فأنا والحمد لله أعيش مطمئن الحال موفور الستر، كما أنني لا أعسكر نفسي في صف الثورة أو الدولة، أو أي معسكري أيدولوجي يروق لك أو لغيرك أو لا يروق لأحد.

ورغم أن خيار الثورة هو انحيازي الفكري والإنساني، وهو الامتداد الطبيعي لعشر سنوات من العمل الصحفي استغرقت نصفها الأول في إنجاز تحقيقات صحفية عن التعذيب والقتل والإخفاء القسري داخل سجون الداخلية.

غير اأنني أتخذ المسافة التي أعتقد أنها كافية منها حين أحاول فهمها ورصد مراحلها وتطوراتها وانحداراتها.. ولست من الذين يؤمنون بأن الثورة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ولست من الذين يرهبهم التصنيف هنا أو هناك، إذ أن لا أحد يملك من ناصية أمري شيئا.. طويت الأقلام وجفت الصحف.

(7)

كان أمامي خياران..

أولهما أن أصدق ما قاله عدد كبير من الأصدقاء ومن الكتاب والزملاء الذين أثق في نزاهتهم وأن أتعامل مع (trend) شتمي وسبي على أنه سواد وغل وحقد.. لكن هذا السيناريو لا يمكن الارتياح إليه بسهولة ويصعب أن تتبناه معتقدا أنك «كويس» والباقيين «ولاد..........».

وثانيهما أن أشتبك وأن أثبت الموقف، وأن أقولها بوضوح.. عزيزي المتربص على فيسبوك وتويتر..أنا وزملائي نكتب ونتطور وتتبلور أفكارنا حين تحاول مناقشتنا بجدية وحين تحاول لفت أنظارنا إلى ما فاتنا.. أما حين تحاول إرهابي بدوائرك الشللية وبتمرير شتمي كمسلمة ثورية جديدة.. فصدقني لا تعنيني أنت ولا فصيلتك التي تؤويك ولا من في الأرض جميعا.

سأظل أكتب، أتلمس الخطى وأطارد الحقيقة قدر جهدي، فإن جانبني الصواب فالحمد لله والشكر لأساتذة وزملاء أعانوا.. وإن لم أوفق مرة أو اثنتين أو ألف، فإن في سعيي وراء الحقيقة عذر لي أمام قارئي وأمام ربي.

(8)

أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ..صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم