الإسماعيلية.. مهرجان المدينة (2-2)

نغمات أغنية «بشرة خير» تسبح في الفضاء، إينما ذهبت تسمعها حتى في قاعة العرض بسينما رينساس حيث تعرض افلام المهرجان، فالكثيرون جعلوها رنة للموبايل .

الإسماعيلية، مثلها مثل كل المدن المصرية تريد أن تفرح ببشرة خير، هل يعقل أن يكون هناك مهرجان يحمل اسمها ولايحضره إلا قلة من أهلها ولا يشعر به سوى عشرات؟، هؤلاء بينهم وبين إدارة المهرجان تعاملات من أجل التسكين والوجبات، الحكايات تدور بين الذين اعتادوا حضور المهرجان منذ سنين، فاكرين أيام على أبوشادى وصلاح مرعى ومحمود عبدالسميع، وكيف كان المهرجان يذهب للناس، وتعرض الافلام على المقاهى وفى مدن وقرى المحافظة، كان مهرجان للناس وبالناس، المهرجان كله كان يسكن القرية الاوليمبية على القناة، ليس هناك "خيار ولافاقوس"، أما الآن فمنظمو المهرجان وضيوفه من المخرجين وبعض النقاد في مكان والصحفيين في مكان آخر والنتيجة: الجسد ترهل والأطراف تباعدت والوحدة العضوية والنفسية تفككت، فتراجع التنظيم وفقد المهرجان رونقه وصفاء روحه، وكحالنا في مصر، اللى فات أحلى من اللى جاى، الماضى يحاصرنا بحضوره الثقيل والمستقبل هجره الأمل.

كثير من الأفلام المصرية والعربية القصيرة والتسجيلية المشاركة دون المستوى، فكرة المخرج غير واضحة للمشاهد وربما له أيضا، غياب الرؤية حاضرة في المهرجان بنفس حضورها في حياتنا، فالسينما مرآة مكبرة للحياة، عين الفنان ترى مالا يراه العامة، لكن الفنان هو ابن بيئته وحين يصبح العادى هو المنتظر والمحتفى به، لا تنتظر إبداعا يحلق بك لسموات الحلم كما حدث في فيلم «رعى السماء» للمخرج هوراشيو الكالا الذي يحلق بك في عالم السيرك حيث يمسك ثمانى من اللاعبين المهرة بالسماء لا يخشون السقوط فهم يعيشون فوق السحاب. أعطته لجنه التحكيم بالمهرجان شهادة تقدير وفاز بجائزة جمعية النقاد المصريين .

الشباب تائه في عالمنا العربى ،هواجس الجنس والمثلية الجنسية تظهر في عدد من الافلام ترافق الشباب العاطل عن العمل الفاقد للحلم، يظهر ذلك في الفيلم التسجيلى «الأرق» للمخرجة اللبنانية ديالا قشمر، و«زينوس» للمخرج الفلسطينى مهدى فليفل، والفيلم الروائى القصير: «مكان خاص جدا» للمخرج البحرينى جمال الغيلان، والمشكلة لا تخصنا وحدنا لكننا نتقاسمها مع غيرنا وهذا ما يعبر عنه فيلم «فخر» للمخرج البلغارى بافل فيسناكوف، والتى يظهر فيه التغيرات الاجتماعية التي صاحبت انهيار الشيوعية كنظام اقتصادى والتى صاحبها تفكيك المجتمع وشروخ في منظومة القيم الحاكمة، والفيلم البولندى «فلورا وفاونا» للمخرج الروسى بيتر ليتفين حيث تعرض مراهقة عذريتها للبيع لعجوز في مقام جدها، في حين نجد الفيلم الروائى القصير «أكثر من ساعتين» للمخرج الإيرانى على أصغرى، يناقش المشكلة من منظور مختلف، فبطلة العمل تفضل الانتحار على مواجهة والديها بعلاقتها غير المشروعة والتى أفقدتها عذريتها وأدت لنزفها، وعدم تقديم مساعدة طبية لها لعدم وجود أوراق رسمية مع صديقها تفيد أنها زوجته.

الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مرآة للمجتمع، لا تجمل الصورة ولكن أحيانا تكون عدسة مكبرة للعيوب، والمخرج لايفكر كثيرا في التسويق وشباك التذاكر وذوق المشاهدين، فمعيار النجاح في تلك النوعية مختلف، المخرج يبحث عن الصدق والدهشة ويفتح آفاق التجريب على مصاريعها، لاشىء يقف عائقا دون تحقيق خياله إلا حدود الميزانية وهى حاجز كبير وخاصة في مصر.

فيلمان يستحقان المشاهدة: فيلم «أم أميرة» و«موج»، الأول للمخرج ناجى إسماعيل والذى يتحدث عن بائعة بطاطس تسعى على رزق أسرتها بعد مرض زوجها، وتوفت أميرة أثناء تصوير الفيلم ولكن والدتها صممت على استكمال الفيلم رغم أحزانها لأن المخرج لم يتعامل معها كموضوع فيلمه ولكن كإنسانة عاش معها مأساتها لحظة بلحظة وقدم لها كل ما استطاعه من عون، وهو ماقالته بعد مشاهدة الفيلم فلقد حضرت عرضه مع المخرج، فاز «أم أميرة» بجائزة «أكت» كأحسن فيلم يهتم بقضايا المرأة، وفيلم «موج» للمخرج أحمد نور يتحدث عن أحوال أهالى مدينته السويس متخذا من ثورة 25 يناير وما بعدها، الفترة التي يسجلها، ولقد فاز بالجائزة الكبرى في المهرجان، الفيلمان يتحدثان عن الملايين من الشعب المصرى الذي يكافح من أجل هدف واحد ووحيد «البقاء على قيد الحياة»، أحلام الشعب مجرد حقوق إنسانية بسيطة ولكنه حتى الآن لم يحصل عليها بعد ثورتين ومئات الشهداء.

شعرت أننى كنت قاسية حين قارنت بين ما يقدمه شبابنا والشباب المبدع في الخارج، واتهمتهم بأن خيالهم محدود ومواضيع أعمالهم مكررة، وأغفلت أنهم جزء من نسيج المجتمع.... وحين تنفتح الآفاق أمام هذا الشعب وحين يصل حلمه لعنان السماء بلا حواجز أو قيود، سنجد عشرات ومئات المبدعين الذين سيذهلوننا بأعمالهم وحتى ذلك الحين «كتر خيرهم» .

مى عزام

ektebly@hotmail.com