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أمير الرياض يستقبل نائب وزير التربية

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أمير الرياض يستقبل نائب وزير التربية أمير الرياض يستقبل نائب وزير التربية

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذين قدم للسلام على سموه وتهنئة بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً منطقة الرياض.

وعبر سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره له لما أبداه من مشاعر طيبة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس رئيس مجموعة دراجتي وعضو الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان وفريق المجموعة. وفي بداية اللقاء هنأ الجميع سموه بمناسبة تعيينه أميراً لمنطقة الرياض، وشكرهم سموه على ما أبدوه من مشاعر طيبة.

واطلع سمو أمير منطقة الرياض على عرض مرئي للأنشطة والفعاليات التي تقدمها مجموعة دراجتي السعودية، بالإضافة إلى الأهداف والبرامج التوعوية التي يطمحون لإيصالها للمجتمع عبر نشاطهم. وأوضح الوثلان أن مجموعة دراجتي تهدف إلى نشر ثقافة استخدام الدراجات الهوائية من أجل صحة أفضل وبيئة أفضل.

وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بالدور الذي تقوم به المجموعة وأنشطتها، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعاية الشباب واهتمامه بهم, ومؤكداً أن الفريق خير من يمثل شباب الوطن في الداخل والخارج.

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