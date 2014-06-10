الأحساء: تزويج 300 شاب وفتاة في الزواج الميسر

زفت الجمعية الخيرية لتيسير الزواج ورعاية الأسرة بالأحساء الأسبوع الماضي 300 شاب وفتاة برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن جلوي محافظ الأحساء، وحضور وكيل المحافظة خالد البراك ودعم من الشيخ عبدالعزيز البراهيم.

وأوضح البراك خلال الحفل أن الزواج الجماعي يقام بدعم ومتابعة من إمارة المنطقة وبهدف تخفيف تكاليف الزواج على الشباب وتقليل العوانس، كما يهدف إلى تعزيز رغبة الشباب في الزواج وتقوية عزيمتهم على تحمّل مسؤولية بناء أسرة صالحة، مضيفاً أن من أبرز أهدافه تحقيق البعد الأمني والمتمثل في تقرير عملية الاستقرار النفسي والإشباع العاطفي والتركيز الفكري وتعزيز لحمة المجتمع، والتراحم بين أهل الخير وأبناء المجتمع وتشجيع الشباب والشابات على الزواج.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ ناصر النعيم أن مشروع «مهرجان الزواج الجماعي» يهدف لمساعدة وتشجيع الشباب عليه والحد من انتشار ظاهرة العنوسة والعزوف عن الزواج، وذلك بتذليل العقبات المادية والنفسية التي تواجه المقبلين على الزواج، وأيضاً الحد من مظاهر البذخ وتكاليف الزواج المبالغ فيها، ومواجهة ظاهرة غلاء المهور، وزيادة الترابط بين أبناء المجتمع، وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي، علاوة على التأهيل النفسي للمستفيدين من المشروع بما يخدم تحقيق حياة زوجية سعيدة، وتوعيتهم وتثقيفهم بفنون إدارة الحياة الزوجية، وكيفية مواجهة المشكلات وحلها، مع نشر ثقافة الحوار الأسري عن طريق برنامج زواج ناجح والجمعية مقبلة على برامج بنمط مختلف.

وكشف مدير جمعية تيسير الزواج الشيخ عادل الخوفي عن تقديم دعم معنوي بإشراك المستفيدين من المقبلين على الزواج في برنامج تأهيلي وتطويري تمهيداً للدخول في الحياة الزوجية ومساعدتهم لأداء شعيرة الحج، وبين سليمان التركي أن مؤسسة عبدالعزيز البراهيم الخيرية حريصة سنويا على دعمها حيث وصل عدد المستفيدين من الزيجات الجماعية 1784 شابا وفتاة حيث يتم تقديم أجهزة كهربائية ودعم مادي، وفي ختام الحفل تم تكريم أقل مهر بين العرسان.