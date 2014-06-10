الرقابة المالية تطلب من «ساويرس وبلتون» تفاصيل شراء 20% من «هيرميس»

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن الهيئة ستطلب، صباح الثلاثاء، من شركة بلتون المصرية وشركة «نيو إيجيبت» الهولندية، التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، استيفاء مزيد من المتطلبات المتعلقة بعرض الشراء الاختياري لحصة قدرها 20 % من أسهم المجموعة المالية «هيرميس» بسعر 16 جنيهًا للسهم.

وأضاف شريف سامي، رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع رويترز، مساء الإثنين: «عرض الشراء الاختياري المقدم لنا من بلتون المصرية ونيو ايجيبت الهولندية غير مكتمل.. سنطلب منهم صباح الغد استيفاء بعض المتطلبات المتعلقة بالعرض».

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت الخميس الماضي أن شركة «نيو ايجيبت انفستمنت فاند بي.في» ترغب في الاستحواذ على 17.82 % من أسهم هيرميس، بينما «تريد بلتون» المالية شراء 1.09 % و«بلتون كابيتال» القابضة 1.09 % سواء في شكل أسهم أو شهادات إيداع دولية.

وأغلق سهم هيرميس، الإثنين، في البورصة عند 15.28 جنيه بارتفاع 5.5 %.

وقال «ساويرس»، الإثنين، في أول تعليق له على الصفقة «بعد الانتهاء من الاستحقاقين الأولين من خارطة المستقبل (اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس) هذا هو أول استثمار كبير لنا في مصر».

وأضاف «ساويرس»، في بيان صحفي: «في هذه المرحلة يتم دراسة العرض من الرقابة المالية ولذلك لا يمكنني أن أعلق عليه ولكن الشيء الوحيد الذي أود أن أقوله هو أن (الصفقة) تمثل برهانا على ثقتنا في فريق إدارة هيرميس الشاب».

و«هيرميس» أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتمتلك العديد من الشركات وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وعمان وقطر.

وتولى فريق جديد إدارة مجموعة هيرميس في أواخر العام الماضي بعد استقالة الرئيس التنفيذي المشارك حسن هيكل.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال على أنه يتعين على الهيئة أن تعلن خلال يومين من تاريخ إيداع مشروع عرض الشراء اعتماد مشروع العرض من عدمه.

وقال «سامي» إن اعتماد عرض الشراء أو رفضه خلال 48 ساعة يتوقف على أن يكون «مستوفيًا جميع الأوراق والبيانات المطلوبة».

وكان «ساويرس» قد سعى في عام 2012 مع مجموعة «بلانيت» للاستثمار للاستحواذ على «هيرميس»، ولكن الصفقة توقفت آنذاك ولم تكتمل.