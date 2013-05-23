بالفيديو - 4 علامات في 4 قصص خليجية للبطل أبو تريكة

خاض محمد أبو تريكة 4 مباريات مع بني ياس في دوري أبطال الخليج.. فوضع 4 بصمات قادت الفريق لارتقاء منصة التتويج.

الساحر المصري انتقل إلى بني ياس على سبيل إعارة تمتد حتى نهاية الموسم، على أن يعود للأهلي بعد ذلك.

ولم يهدر أبو تريكة فرصة، إذ استغل كل مباراة لعبها حتى يساهم في وضع فريقه ناحية التتويج الخليجي للمرة الأولى في تاريخ بني ياس.

4 علامات، صنعها أبو تريكة ويقدمها FilGoal.com بالفيديو:

1) هدف ماركة أبو تريكة

هدف في الدقيقة 95.. اعتاد اللاعب المصري على تسجيله مع الأهلي والمنتخب، واستمرت هذه العادة مع رحلته في بني ياس.

سجل أبو تريكة هدفا قاتلا في الدقيقة 95 من إياب نصف نهائي كأس الخليج قاد فريقه لعبور حاجز نجران السعودي.

بني ياس خسر ذهابا بهدف، واحتاج لرد الاعتبار في الإياب، وكان أبو تريكة البطل في هذه المهمة.

2) مساهمة ثمينة

كاد بني ياس أن يخسر في ذهاب نهائي الخليج.. لولا هدف ممتاز ساهم فيه نجم الترسانة الأسبق.

أمام الخور، لعب الفريق الإماراتي في قطر. وتقدم أصحاب الأرض مبكرا.

ثم بدأ أبو تريكة هدفا بكرة مررها إلى زميله حبوش صالح الذي أرسل عرضية لسنجاهور، فسخل الأخير هدف التعادل لبني ياس.

النتيجة الإيجابية لبني ياس في قطر وضعت الفريق الإماراتي متقدما بخطوة على الخور في السباق نحو اللقب.

3) شبهة تسلل

جولة الإياب في نهائي أبطال الخليج.. الجميع ينتظر اللقب الأول في الإمارات. وقد كان وكالعادة البطل أبو تريكة.

تقدم أبو تريكة بهدف به شبهة تسلل، لكنه شهد جهدا كبيرا وإصرارا من النجم المصري في متابعة الكرة وإسكانها الشباك.

3) المعلم

ذكاء أبو تريكة ساهم في حسم المباراة تماما ومنح بني ياس الهدف الثاني القاتل في مرمى الخور.

فاللاعب المصري خدع مدافعي الفريق القطري، وبدلا من إرسال كرة عرضية تقليدية في ركلة ثابتة مرر على الأرض لرفيقه.

ولم يتوان نايف مبارك عن التصويب لتسجيل هدف الحسم لصالح بني ياس في رابع علامة خليجية للنجم أبو تريكة.