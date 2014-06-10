أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رويترز: مصر تنقل أصول ميناء العريش للجيش

Google+ Print
رويترز: مصر تنقل أصول ميناء العريش للجيش رويترز: مصر تنقل أصول ميناء العريش للجيش

نقلت أصول ميناء العريش فى شبه جزيرة سيناء من هيئة ميناء بورسعيد إلى القوات المسلحة، مشيرة إلى أسباب تتصل بالأمن القومى فى منطقة زادت فيها هجمات المتشددين فى العام المنصرم.

وأصدر القرار الأسبوع الماضى الرئيس المؤقت حينئذ عدلى منصور لكنه لم يعلن إلا اليوم الاثنين فى اليوم التالى لأداء الرئيس الجديد وقائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية، كما ذكر موقع رويترز الاخباري .

وستزيد هذه الخطوة على الأرجح مخاوف المنتقدين من أن مصر تعود إلى حكم الرجل القوى بعد مرور ثلاث سنوات على انتفاضة شعبية زادت الآمال فى ديمقراطية بعيدة عن نفوذ الجيش.

وجاء فى ملحق للجريدة الرسمية الصادرة يوم الخميس أنه تم نقل أصول وإدارة ميناء العريش من حوزة هيئة ميناء بورسعيد لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى.

وقال اللواء متقاعد أحمد شرف رئيس هيئة ميناء بورسعيد لـ”رويترز”: “مصلحة الأمن القومى لمصر تقتضى أن يكون الميناء تحت سيطرة القوات المسلحة نظرًا لموقعه الحساس”.

ولم يتسن الاتصال بالجيش على الفور للتعليق على مسألة نقل أصول الميناء الذى هو منشأة حيوية وسط هجمات المتددين على رجال الشرطة والجيش فى شبه جزيرة سيناء.

وقال شرف: “عمال وموظفو الميناء لا يزالون يعملون كالمعتاد ولا أعرف إن كانوا سيلحقون بالقوات المسلحة أم يتم استبدالهم بعسكريين”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة