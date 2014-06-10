الأمم المتحدة ترحب بقرار المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة

رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري ، اليوم الأثنين ، بقرار المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الليبية .

وقال متري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم ونشر هنا الليلة، إن قرار المحكمة مهم ودليل أمل ، الا أن هذا الامر لن يحل الأزمة السياسية ، الا انه يفتح الباب على الأقل أمام عودة إلى الحياة السياسية الطبيعية .

وقال المسؤول الأممي لن نألو جهدا للحؤول دون غرق ليبيا أكثر فاكثر في أعمال العنف ، وأعتزم جمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدني وزعماء قبائل في 18و19 من الشهر الحالي للبحث في مستقبل البلاد .

وكانت المحكمة العليا الليبية قد اعتبرت في وقت سابق اليوم أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي غير دستوري ، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا .

يشار إلى أن حكومة عبدالله الثني قد أكدت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق .

أ ش أ