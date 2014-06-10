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الأمم المتحدة ترحب بقرار المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة

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الأمم المتحدة ترحب بقرار المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة الأمم المتحدة ترحب بقرار المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيسا للحكومة

الأمم المتحدة

رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري ، اليوم الأثنين ، بقرار المحكمة العليا الليبية بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة الليبية .

وقال متري خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم ونشر هنا الليلة، إن قرار المحكمة مهم ودليل أمل ، الا أن هذا الامر لن يحل الأزمة السياسية ، الا انه يفتح الباب على الأقل أمام عودة إلى الحياة السياسية الطبيعية .

وقال المسؤول الأممي لن نألو جهدا للحؤول دون غرق ليبيا أكثر فاكثر في أعمال العنف ، وأعتزم جمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدني وزعماء قبائل في 18و19 من الشهر الحالي للبحث في مستقبل البلاد .

وكانت المحكمة العليا الليبية قد اعتبرت في وقت سابق اليوم أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي غير دستوري ، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا .

يشار إلى أن حكومة عبدالله الثني قد أكدت الأسبوع الماضي أنها ستلجأ إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق .

أ ش أ

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