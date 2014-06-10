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جولة مسائية لمحافظ السويس لتفقد الانارة العامة وتطوير طريق الادبية

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> تفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس مساء اليوم اعمال توسعة ورصف وانارة وتطوير طريق الأدبية والذي يبدأ من ميدان الأدبية حتي مدخل مدينة السويس عند ميدان صلاح نسيم .

واشاربيان صادر من الديوان العام أن المحافظ أكد ان اعمال الرصف والتوسعة والتطوير للطريق تتم بأسلوب حضاري لخدمة المناطق الصناعية هناك . مشيرا الي انه تم مراعاة الروية المستقبلية لمشروع شمال غرب خليج السويس الواعد والشركات العاملة بمنطقة الادبية والسخنة.

رافق المحافظ في الجولة المهندس مصطفي زهران السكرتير العام و محمد مرسي السكرتير العام المساعد وسعيد اللبيدي رئيس حي عتاقة.

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