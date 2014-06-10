حسين لوتاه: الجائزة تضعنا أمام مسؤولية كبيرة

ثمن المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي فوز الدائرة بجائزة درع الحكومة الإلكترونية العربية عن فئة مواقع البلديات والمحافظات، مشيراً إلى أهمية هذا الفوز في هذا المجال الذي تحرص البلدية على أن تكون سباقة فيه وذلك بفضل الجهود التي قامت بها الدائرة طوال السنوات التي مضت من أجل تحقيق أهداف الحكومة الرشيدة.

ومشيداً بالفوز الذي حصدته الدائرة في الحفل الذي أقيم مؤخراً في فندق البستان روتانا بدبي ضمن حفل توزيع جوائز درع الحكومة الإلكترونية العربية "الدورة الخامسة" وتسلم الجائزة محمد عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي الذي حضر الحفل كراعٍ فخري، وأنه يعتبر شرفا كبيرا للدائرة، ومَنْحُ بلديةِ دبي الجائزةَ الاستراتيجية عن فئةِ مواقعِ البلدياتِ والمحافظات يجعلنا أمام مسؤوليةٍ كبيرة، ويدفعُنا للعمل قُدُمًا في السعيِ للتطويرِ والتغييرِ المستمرِّ بما يواكبُ العصرَ المتسارعَ في تطويرِ الأنظمةِ التقنية.

وقدم مدير عام بلدية دبي الشكر للمنظمةَ العربيةَ للمسؤوليةِ الاجتماعيةِ وأكاديميةَ جوائزِ التميزِ في المنطقة العربية على هذا الاحتفاء، وعلى ثقتِهم الغاليةِ التي مَنَحوها لبلدية دبي. مثمنا دعوتهم للدائرة ورعايتها الفخريةِ لاحتفاليةِ درعِ الحكومةِ الإلكترونيةِ العربيةِ في دورتِها الخامسة، والمخصصةِ لتكريمِ المواقعِ الحكوميةِ والوزاراتِ والمؤسساتِ العامةِ والرائدةِ في مجالِ التعاملاتِ الإلكترونيةِ الحكومية.

دور قيادي

وقد قدم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي خلال حفل الجائزة كلمة أكد خلالها أهمية أن المنظمةَ العربيةَ للمسؤوليةِ الاجتماعية وأكاديميةَ جوائزِ الإنترنت في المنطقةِ العربية خير عونٍ عربيٍّ، وأفضل داعمٍ في المجال الإداري والتقني؛ إذْ إنها تؤدي دورًا قياديًّا في تطويرِ المؤسساتِ في العالمِ العربيِّ بدعوتهم إلى التنافسِ الشريفِ على الفوزِ بالجائزة.

من خلال تحفيزهم للحكومات في المنطقة العربية على تطويرِ استراتيجياتِ إدارتِها للوصولِ إلى معاييرِ الجودةِ العالمية، ورفعِ مستوى التعاطي مع مفهومِ المسؤوليةِ الاجتماعية على المستوى المحلي، وتحويلِها إلى مستوى المفهومِ الاستراتيجي في عملِ البلدياتِ والحكوماتِ العربية، وتعزيزها من خلال الإدارةِ الحكيمةِ وتعميمِ ثقافتِها عبر الوسائل المُتاحة، مشيرا إلى ان أهدافها تستحقُّ بالفعل أن نقِفَ إزاءَها ونتأملَها ونتطلعَ إلى تطبيقِها بالأساليب والطرقِ التي تطورُ العملَ البلدي والحكومي وتضعُ المنهجياتِ التي تُسْهِمُ في إنجاحها. الأمر الذي يدفعُنا للدخولِ والتنافسِ من أجلِ الإبداعِ والتميزِ والنجاح.

استعراض حلول التكدس وسط الأحياء السكنية

زار وفد من إدارة المراكز الخارجية في بلدية أبوظبي قبل يومين، إدارة المباني في بلدية دبي للاطلاع على أفضل الممارسات التي تقوم بها في مجال تصحيح وضعية تكدس الأفراد وسط الأحياء السكنية.

ونيابة عن المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني في بلدية دبي، وبحضور كل من المهندسة لمى عمران (أخصائي مباني أول)، والمهندس احمد جعفر مهندس مباني أول، قدم المهندس منصور الريس رئيس قسم تفتيش المباني بالإنابة عرضا عن المهام والخطط والأهداف الاستراتيجية وأفضل الممارسات المطبقة في مجال تصحيح وضعية تكدس الأفراد وسط الأحياء السكنية في إمارة دبي، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها قسم تفتيش المباني للجمهور عبر الموقع الالكتروني للبلدية، والأنظمة الالكترونية الحديثة المستخدمة في العمليات بالقسم، مما عكس انطباعا إيجابيا للوفد الزائر بنقل هذه الممارسات وتطبيقها في بلدية أبوظبي.

.. و«ساعد» تفوز بدرع أفضل الخدمات

فازت شركة ساعد للأنظمة المرورية بجائزة التميز في المنطقة العربية، وحصلت على درع الحكومة الإلكترونية العربية؛ التي تمنحها اللجنة التنفيذية لجائزة درع الحكومة الإلكترونية العربية، والتفاعلية المبتكرة في المنطقة العربية التي تدعم مشاريع التحوّل نحو الحكومة الإلكترونية المتكاملة.

وتسلم الجائزة العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي؛ رئيس مجلس إدارة شركة ساعد للأنظمة المرورية، وذلك في الاحتفال الذي أقيم بدبي أخيراً للإعلان عن الفائز بالدرع.

وقال الحارثي إن اعتماد «ساعد» على تعزيز قدراتها للانتقال إلى الحكومة الذكية والتميز في تقديم خدماتها عبر توظيف أحدث التكنولوجيا التي تستخدمها الحكومات العالمية أهلّها للفوز بجائزة درع الحكومة الإلكترونية العربية التي تعتمد المعايير الدولية المتبعة في نظام الأمم المتحدة لتقييم جودة الأداء المتميز؛ وخدمات الحكومة الإلكترونية.

وأوضح أن «ساعد» طبقت العديد من المشاريع الرائدة، مما يعزز من مكانتها في منطقة الشرق الأوسط، ومن تلك المشاريع البوابة الاتحادية للمركبات «مركبتي»، والتي تشمل عدة نظم تفاعلية متكاملة متخصصة بإجراءات المركبات؛ وتعد الأولى من نوعها عالمياً، في تقديم باقة متكاملة شاملة من الخدمات والعمليات والإجراءات المتعلقة بالمركبات على اختلاف أنواعها تحت مظلة واحدة، بما يلبي المتطلبات المستقبلية للحكومة والجمهور، على حد سواء.

قصة نجاح

وأكد العميد الحارثي، اعتزاز «ساعد» بكل نجاحاتها في صناعة وطنية نفخر بها بعد أن أصبحت مرجعية في مجالها، لافتاً إلى أن الشركة قامت أخيراً بإطلاق هويتها الجديدة التي ترمز إلى أهم القيم المؤسسية التي تتبناها، وهي الالتزام والتميز والدقة. وأضاف إن «ساعد» ستكون دوماً علامة فارقة، سواء من خلال ما قدمت من نجاحات خلال السنوات الماضية أم من خلال ما سيكون في أولوياتها الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة.

تعاون

رحب محمد عبد الكريم جلفار مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي يوم أمس بوفد مقاطعة دونج ناي الفيتنامية الزائر، برئاسة فان ثي ماي ثانه نائب رئيس اللجنة الشعبية بالمقاطعة، بحضور المهندس داوود الهاجري مدير إدارة التخطيط بالبلدية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز سبل العلاقات المشتركة بين البلدين، وبحث سبل التعاون والتنسيق بين بلدية دبي ومقاطعة دونج ناي وذلك في مختلف المجالات ذات العلاقة، ولمناقشة إمكانية التعاون بين الطرفين. وأكد ضرورة التواصل والترابط بين المدينتين بما يعزز العلاقات بين الجهتين ويصب في المصلحة العامة.