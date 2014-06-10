«إياست» تبحث الاستخدام السلمي للفضاء

استضافت مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدّمة «إياست» وفداً رفيع المستوى من كازاخستان يترأسه خيرت لاما شريف سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى الدولة، وتأتي الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتقوية أواصر التعاون المشترك بين «إياست» ووكالة الفضاء الوطنية لجمهورية كازاخستان (كازكوسموس) في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. وكان في استقبال الوفد الزائر مسؤولون رفيعو المستوى في «إياست» برئاسة يوسف حمد الشيباني، مدير عام المؤسسة، والمهندس سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية، ومنى القمزي، مساعدة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.

وكان الوفد اطلع خلال زيارته على آخر الإنجازات التي حققتها «إياست» وأهمها الإطلاق الناجح في العام الماضي للقمر الصناعي «دبي سات-2»، القمر الصناعي الكهربائي البصري لرصد الأرض، كما اطّلع الوفد على آخر التطوّرات في مشروع «خليفة سات»، أوّل قمر صناعي يتم تصنيعه محلياً بالكامل والذي يتوقع أن يتم إطلاقه إلى الفضاء عام 2017.

تخطيط

ويعمل حالياً فريق من الخبراء والمهندسين الإماراتيين على تخطيط وتصميم برنامج «خليفة سات» الذي من شأنه أن يساعد في تعزيز مكانة المنطقة العربية وقدرتها التنافسية في مجال العلوم الفضائية. وقد تخلّلت الزيارة جولةً في «إياست»، تضمنت المحطة الأرضية لمتابعة مهام القمرين الصناعيين «دبي سات 1» و«دبي سات 2» المتمثّلة في توفير صور فضائية عالية الجودة لأغراض خدمة المشاريع البيئية والتخطيط العمراني والبنية التحتية والبحث العلمي في الدولة.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة: تشرّفنا بزيارة السفير شريف والوفد المرافق من كبار المسؤولين في السفارة والقنصلية الكازاخستانية، حيث تعرفوا خلالها على آخر الإنجازات التي حققتها المؤسّسة وأهم المشاريع التي تقوم بها حالياً وخاصة مشروع «خليفة سات». وتجمع بين كازاخستان ودولة الإمارات علاقات تعاون قويّة تتجسّد في توقيع مذكرة تفاهم في العام 2011 بين «إياست» و«كازكوسموس» للعمل معاً على تحقيق التقدّم والازدهار في قطاع الفضاء.

تواصل

وبدوره أعرب الوفد الكازاخستاني عن اهتمامه بالعمل المتواصل مع دولة الإمارات في مجالات الاتصالات الفضائية والاستشعار عن بعد. كما شكر «إياست» على الاستقبال وقام بدعوة فريق عمل المؤسسة لزيارة وكالة الفضاء الوطنية لجمهورية كازاخستان (كازكوسموس)، مشدّدا على التزامه بالتعاون في أهم المجالات ذات الصلّة كالعلوم الفضائية وأنظمة الملاحة العالمية العاملة بالأقمار الصناعية واستخدام البنية التحتية الفضائية.

تبادل المعارف

كشف المهندس سالم المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في «إياست» أن زيارة الوفد الكازاخستاني كانت فرصة ممتازة لنا لإطلاعهم على مشاريع المؤسّسة وعلى أحدث البرامج والمبادرات التي تقدّمها. ونجدد التزامنا بالاتفاقية المتبادلة بين «إياست» و«كازكوسموس» ونؤكد حرصنا الكامل على مواصلة العمل وتقديم المساعدة لهم من أجل تطوير قطاع الفضاء وخاصة مشاريع الأقمار الصناعية.