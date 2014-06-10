ضاحي خلفان يتسلم كتاب القائد الاجتماعي

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، في مكتبه، من العقيد الخبير الدكتور إبراهيم محمد الدبل مدير إدارة خدمة التدريب الدولي في الادارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، كتابه الجديد «القائد الاجتماعي».

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان على أهمية الكتاب في تثقيف الأجيال الشابة وتهذيب نفوسهم وبلورة شخصياتهم وتنمية ثقتهم بقدراتهم وإمكانياتهم، مشيراً إلى ضرورة تعليم الأبناء منذ سن مبكرة معنى القيادة والريادة، وكيفية التحلي بها، وأن يجد الأبناء آباءهم نموذجاً، بحيث يزرع فيهم الصفات والقيم الحسنة التي تعلمناها من القرآن الكريم.

ولفت إلى أن القائد الناجح هو الذي يستشرف المستقبل، وهو صاحب رؤية واضحة، قادر على قراءة فكر الآخرين، مؤمن بقدراتهم، ويعمل على حل المعضلات التي قد تواجهه فجأة، وأن يكون حازماً سخياً عادلاً حسن النوايا، يتقن فن التعامل مع كل الناس ببساطة وتواضع، مركزاً في عمله وأدائه، وأن يتقن فن الإنصات والمتابعة عن كثب، وأن يكون صاحب خلق عظيم، خُلق القرآن، ويتحلى بالشجاعة، ويملك روحاً إنسانية، وأن يكون اجتماعياً غير منزوٍ ويتعاطف مع الآخرين، وأن يكون حليماً ومتميزاً في التعامل مع القضايا العامة.

من جانبه أوضح د. الدبل، أن استقبال معالي الفريق ضاحي خلفان له، وتسلمه نسخة من الكتاب يعد شرفاً ووساماً يضعه على صدره، مضيفاً أن هذا الكتاب جاء من خلال عملنا مع الفئات الشبابة الذين يملكون إرادة وعزماً على خدمة أوطانهم، ولكنهم أحياناً لا يجدون البيئة المناسبة التي يمكن أن تعزز من هذا الجانب الذي يستطعون من خلاله استثمار قدراتهم وإمكانياتهم فيما يعود بالفائدة والنفع على المجتمع، ويركز الكتاب بشكل عام على الاهتمام بالشباب وتوعيتهم وتدريبهم للتعامل مع التحديات المحيطة بهم، من خلال تمكينهم وتعريفهم بأدوارهم الاجتماعية التي تصب في مصلحة وطنهم وأسرهم ومؤسساتهم والتزامهم بالسياسة العامة لدولهم وعدم الانجرار وراء بعض الأفكار الهدامة.