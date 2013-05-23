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استمرار إضراب العاملين بمصنع ورق قوص بقنا عن العمل لعدم تنفيذ مطالبهم‎

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استمرار إضراب العاملين بمصنع ورق قوص بقنا عن العمل لعدم تنفيذ مطالبهم‎ استمرار إضراب العاملين بمصنع ورق قوص بقنا عن العمل لعدم تنفيذ مطالبهم‎

اضراب عمال – أرشيفية

لليوم الثالث على التوالى إستمر العاملين بمصنع ورق قوص فى إضرابهم عن العمل إحتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى تحسن ظروفهم المعيشية، مثل صرف الأرباح على أساسى لـ 2012 وليس على أساسى 2011، والذى ينتقص من حقوقهم المادية ولا يندرج تحت أى منطق أو قاعدة مالية،وصرف بدل مخاطر، حيث إن صناعة الورق من الصناعات الكيماوية، والتى تخلق بيئة عمل ضارة وخطيرة على صحة العامل، وهو ما لا تمنحه الإدارة للعمال.

وقام اليوم العشرات من العاملين المعتصمين بالتجمهر والتهديد بقطع الكهرباء عن المبنى السكنى والأدارى للمصنع إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إقناع المتجمهرين من العدول عن فكرتهم فى قطع التيار الكهربائى.
> وأوضح مصدر مسئول بالمصنع أن العاملين قاموا بإحتجاز 3 حاويات للمصنع وعدم إخراج إنتاج المصنع الذى يتم بيعه منذ مايقرب من 3 أيام مما يهدد بخسائر مالية كبيرة للمصنع.

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