الحبيب على الجفرى: تصرفات الإخوان "قاذورات" وليست تدينا أو دعاءً

قال الداعية الإسلامى اليمنى، الحبيب على الجعفرى، إن ما يسميه الإخوان دعاء على الشعب، من تصرفات ومن شماتة فى التحرش وتمنيه الشر للمسلمين ليس دعاء أو تدين بل "قاذورات"، مشيرا إلى أننا علينا الدعاء إلى هدايتهم إلى طريق الحق، لافتا إلى أن الدعاء عليهم بالهلاك بعيد عن الحق.

وأضاف "الجعفرى"، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامج "القاهرة اليوم"، أنه لابد أن نفرق بين مشكلة القيادات وأزمة الشباب، مخاطبا قيادات الجماعة بقوله "إنكم تدعون الشباب إلى ما يفعلون، وتعرفون أنهم من الممكن أن يقتلوا، وتأخذون فيما بعد أخذ صورهم لاستقطاب شباب آخرين، هل ستلاقون ربكم بهذا الشكل وبهذه التصرفات".