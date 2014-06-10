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الكوح يقاضي الإعلام و"الأم بي سي" ويطالب بإيقاف "أمس احبك وباكر وبعده "

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الكوح يقاضي الإعلام و"الأم بي سي" ويطالب بإيقاف "أمس احبك وباكر وبعده " الكوح يقاضي الإعلام و"الأم بي سي" ويطالب بإيقاف "أمس احبك وباكر وبعده "

الإثنين 09-06-2014 22:05

تقدّم المحامي فريح الكوح والمواطن ناصر المطيري بدعوى مستعجلة لإيقاف عرض مسلسل "أمس احبك وباكر وبعده" المقرّر عرضه على شاشة "الأم بي سي"، والذي تمّ تصويره في تلفزيون الكويت، وأجيز رقابياً من وزارة الإعلام.

وقال الكوح في دعواه المستعجلة، التي اختصم فيها كلّ من وزارة الإعلام ومكتب "الأم بي سي" في الكويت عبر ممثلها القانوني، أنّ المسلسل تضمّن أثناء بثّ مقاطع منه مؤخراً مخالفة واضحة وصريحة للعقيدة الإسلامية وتشويهاً للعادات والتقاليد المحافظة في المجتمع الكويتي.

وزاد الكوح: "يجب التّصدي بحزم لهذا المسلسل الهابط، الذي لا يمثل حقيقة المجتمع الكويتي، والمزمع عرضه في شهر رمضان، وجاء ليخدش حرمة الشهر الفضيل"، مؤكداً أنّ إيقاف المسلسل واجب على الدولة وفق الدستور والقانون، ومضيفاً أنّ الأصول تقضي بقيام الدولة بمراعاة القيم والآداب العامة والأخلاق، بالإضافة إلى الحفاظ على الأسرة، على حدّ قول الكوح.

وخلص قائلاً: "وزارة الإعلام تمنع تصوير أيّ مسلسل، حتى وإنّ كانت محطة عرضه خارجية خليجية أوعربية، ولم يعرض في تلفزيون الكويت، اشترطت أنّ يتم إجازة النصّ من قبل إدارة الرقابة قبل الموافقة والبدء بالتصوير".

 

 

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