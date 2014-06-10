Jeremy Renner يعود الى Mission: Impossible 5

كشف الممثل Jeremy Renner في حديث أجراه نهاية هذا الأسبوع بأنه سيعود لتأدية دور William Brandt في الجزء الخامس من سلسلة أفلام Mission: Impossible. من ناحية أخرى أعطى الممثلان Tom Cruise و Simon Pegg موافقتهما على المشاركة في الجزء الجديد الذي سيتم إطلاقه في الصالات العالمية في 25 ديسمبر عام 2015. يذكر أن الجزء الرابع من الفيلم وعنوانه Mission: Impossible - Ghost Protocol تولّى إخراجه Brad Bird ورصد لإنتاجه مبلغ 145 مليون دولار وحصد 694.7 مليون دولار إيرادات على شباك التذاكر العالمي.