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جينيفر لوبيز لن تشارك في افتتاح المونديال

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الإثنين 09-06-2014 20:13

يبدو أنّ انفصال النجمة العالمية jennifer lopez عن حبيبها مصمّم الرقص Casper Smart، بعد خيانته لها، قد سبّب حالة من الكآبة للنجمة التي قررت عدم المشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم في البرازيل.
فقد أعلنت مغنية البوب انسحابها من المشاركة بأغنية افتتاح كأس العالم في البرازيل "We Are One"، التي كان من المقرّر أن تؤدّيها مع مغني الراب Pitbull والمغنية البرازيلية Claudia Leitte.
وبدوره، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنّ jennifer لن تستطيع الغناء في الحفل المقرّر يوم الخميس المقبل، قبل أن تواجه البرازيل منتخب كرواتيا في المباراة الافتتاحية في ساو باولو، لسبب غير محدّد خاصّ بمشكلات تتعلق بالإنتاج.
يُذكر أنّ تقليد أغنية كأس العالم قد بدأ منذ استضافة إنجلترا للمونديال عام 1966، بأغنية "World Cup Willie".

 

 

 

 

 

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