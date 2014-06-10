مفاجأة...محمد منير ينفصل عن زوجته

انفصل محمد منير عن زوجته بشكل مفاجئ بعد أقل من شهرين على الزّواج، والمثير في الأم أنّ الانفصال جاء بصمت وبشكل هادىء، أي بالطريقة نفسها التّي اعتمدها الفنان عندما تزوّج، وكأن منير يريد أنّ يقول للجميع انّه لا يريد أحداً أنّ يتدخل في حياته.

الانفصال تم منذ أسبوعين بحضور أسرة العروسين، حيث تكرر مشهد زواجه، ولكن الفارق أنّ منير وزوجته سافرا إلى باريس لقضاء شهر العسل وقتها.

منير يرغم تقدمه في العمر إلاّ أنّه كان دائماً يعتبر أنّ الوقت لم يحن للزواج إلى أنّ قابل زوجته وبدّل رأيه.

وفي سياق منفصّل وللمرّة الأولى على مدار مشواره الفنّي، يتمّ تكريم منير عن مجمل أعماله السينمائية، من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي المزمع انطلاقه في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان الفنّان المصري قد أعلن أنّه سبق وقدّم عدداً قليلاً من الأفلام، منها: "المصير" مع المخرج الرّاحل يوسف شاهين، وفيلم "حدوتة مصرية" مع المخرج نفسه، ثم فيلم "اليوم السادس".

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