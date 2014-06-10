أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مفاجأة...محمد منير ينفصل عن زوجته

Google+ Print
مفاجأة...محمد منير ينفصل عن زوجته مفاجأة...محمد منير ينفصل عن زوجته

الثلاثاء 10-06-2014 00:39

انفصل محمد منير عن زوجته بشكل مفاجئ بعد أقل من شهرين على الزّواج، والمثير في الأم أنّ الانفصال جاء بصمت وبشكل هادىء، أي بالطريقة نفسها التّي اعتمدها الفنان عندما تزوّج، وكأن منير يريد أنّ يقول للجميع انّه لا يريد أحداً أنّ يتدخل في حياته.

الانفصال تم منذ أسبوعين بحضور أسرة العروسين، حيث تكرر مشهد زواجه، ولكن الفارق أنّ منير وزوجته سافرا إلى باريس لقضاء شهر العسل وقتها.

منير يرغم تقدمه في العمر إلاّ أنّه كان دائماً يعتبر أنّ الوقت لم يحن للزواج إلى أنّ قابل زوجته وبدّل رأيه.

وفي سياق منفصّل وللمرّة الأولى على مدار مشواره الفنّي، يتمّ تكريم منير عن مجمل أعماله السينمائية، من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي المزمع انطلاقه في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان الفنّان المصري قد أعلن أنّه سبق وقدّم عدداً قليلاً من الأفلام، منها: "المصير" مع المخرج الرّاحل يوسف شاهين، وفيلم "حدوتة مصرية" مع المخرج نفسه، ثم فيلم "اليوم السادس".

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي