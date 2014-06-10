دموع الفنانات في بروموهات مسلسلات رمضان

احتوت معظم بروموهات المسلسلات المصرية مشاهد مؤثّرة للكثيرات من الفنانات، كما لم يخلُ أيّ برومو من دموع بطلات العمل.

زينة

من أكثر البروموهات التّي احتوت دموعاً للفنّانات هو برومو مسلسل "الوسواس"، الذي تقوم ببطولته الفنّانة زينة، في ثاني بطولة مطلقة لها، بعد أنّ سبق وقدّمت منذ أعوام مسلسل "ليالي".

ويبدو من خلال البرومو أنّ زينة تعرّضت لأزمة شرف، وهو ما اتّضح من بعض عباراتها، لذا ربط الكثيرين بين البرومو وبين قضيّتها الحقيقيّة مع الفنان أحمد عز. وقيل أيضاً إنّها قصدت أنّ تقول بعض الكلمات المؤثّرة، كرسالة إلى عزّ جراء موقفه السلبي تجاهها وبسبب عدم اعترافه بتوأميها منه.

ليلى علوي

وبدت الفنانة ليلى علوي في مشاهد كثيرة مؤثرة في مسلسل "شمس" للمخرج خالد الحجر، وظهرت وهي تبكي بشكل هستيريّ، فيما تقوم بتحطيم الكثير من محتويات شقتها، ما يدلّ على صدمة كبيرة تعرّضت لها خلال الأحداث.

ناديا الجندي

ويبدو أنّ نجمة الجماهير تمرّ كذلك بظروف صعبة، ضمن أحداث مسلسلها "أسرار"، الذي تعود من خلاله إلى ساحة التّمثيل، بعد غياب أعوام طويلة، منذ أنّ قدّمت مسلسلها "مشوار امرأة"، إذ احتوى البرومو على عدد من المشاهد التي تظهر فيها الجندي وهي باكية ومتأثّرة، حيث أدّتها الممثلة بجدارة كعادتها في تجسيد مثل تلك المشاهد.

ميريام فارس

كذلك احتوى برومو مسلسل "اتّهام" للنجمة اللبنانية ميريام فارس، والنّجم حسن الرداد، على مشاهد باكية، في الوقت الذي تمر فيه الأخيرة بظروفٍ قاسية خلال الأحداث.

هيفا وهبي

أما هيفا فيبدو من خلال برومو مسلسل "كلام على ورق" أنّها أيضاً تمرّ بأحداث مريرة، حيث بدت باكية. ومن المتوقّع أنّ يدخل مسلسل "كلام على ورق" للمخرج محمد سامي منافساً قوياً لمسلسلات شهر رمضان.

نيللي كريم

أخيراً، بكت نيللي كريم كذلك في برومو مسلسلها "سجن النسا"، بعدما تذكّرت حال المسجونات، وهي التي تعمل كسجّانة.