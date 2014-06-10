دينا حايك تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت النّحمة اللبنانية دينا حايك بعيد ميلادها مع شقيقتها التّي قدّمت لها قالب الحلوى للإحتفال بالمناسبة، هذا بالإضافة إلى الهدايا التّي تلقّتها دينا من معجبيها.

وبدورها شكرت الفنانة شقيقتها، حيث نشرت على صفحتها الخاصّة بموقع تويتر صوراً لنفسها وهي تقطع قالب الحلوى، كما نشرت صور الهدايا التّي وصلتها من المعجبين وشكرتهم فرداً فرداً.

واحتفالاً بالمناسبة أطلق فانز دينا هاشتاغ: "#HappyBirthdayDinahayekolette " ودعوا جميع المعجبين إلى المشاركة فيه، يوم غد 10 حزيران/يونيو حتّى يصبح الهاشتاغ الأكثر تداولاً على تويتر.

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