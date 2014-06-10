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نجيب ساويرس: أُعلن الاستثمار بكثافة في السوق المصري بعد استحاقات خارطة الطريق

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نجيب ساويرس: أُعلن الاستثمار بكثافة في السوق المصري بعد استحاقات خارطة الطريق نجيب ساويرس: أُعلن الاستثمار بكثافة في السوق المصري بعد استحاقات خارطة الطريق

نجيب ساويرس

علق رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس على العرض المشترك مع ” بلوتن ” لشراء 20% من أسهم المجموعة المالية ” هرمس ” قائلاً :” هذا هو أول استثمار كبير لنا في “.

وأضاف ساويرس :” بعد الانتهاء من الاستحقاقين الأولين من خارطة المستقبل – اعتماد الدستور وانتخاب الرئيس- أعلن نيتي للاستثمار بكثافة في السوق المصرية ” .

وأوضح ساويرس :” وفي الفترة القادمة، سوف ننظر لاستثمارات أخرى في عدة مجالات، ونتوقع أن نرى نشاطاً كبيراً في السوق المصرية، حيث تقترب مصر من الاستقرار وتخطو خطواتها الأخيرة نحو التحول الديمقراطي ” .

وأكد رجل الاعمال المهندس نجيب ساويرس  :” في هذه المرحلة يتم دراسة العرض من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولذلك لا يمكنني أن أعلق عليه، ولكن الشيء الوحيد الذي أود أن أقوله هو أنه يمثل برهاناً على ثقتنا في فريق ادارة ” هيرمس”  الشاب.”

 

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