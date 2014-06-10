جامعة المنصورة توافق على إرسال طالب إعدادي لمعرض الموهوبين بلندن

وافق، الإثنين، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة على ترشيح الطالب مصطفى مجدي مصطفى الصاوي الشحات، الطالب بالصف الثالث الإعدادى مدرسة محلة «دمنة» الإعدادية بمحافظة الدقهلية، ليشارك في المعرض الدولي للموهوبين العرب بلندن للمنافسة على لقب أفضل باحث علمي عربي على مستوى العالم 2014، بناءً على طلب مسابقة المعهد الدولي بلندن.

وأشار الدكتور حسن عتمان، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تعمل على تدعيم الابتكار والبحث العلمي، وأنها وافقت على ترشيح الطالب، حيث أنه طالب بحث علمي صغير ومميز.. كما رشحت الجامعة الدكتور حازم محمد البكري رئيس قسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة للإشراف على الطالب أثناء المشاركة فى المسابقة تدعيما للطالب.

جدير بالذكر أن الطالب كان احد المشاركين بمبادرة جامعة المنصورة «أنا ابتكر إذًا أنا موجود»، التي يشارك بها مجموعة من المبدعين الشباب فى كافة القطاعات ويقدم الطالب بالمعرض بحث مميز لتوفير الطاقة المتجددة باستخدام مياة البحر والطاقة الشمسية.

وأكد الدكتور السيد عبد الخالق أن الشباب هم الثروة الحقيقية لبناء الوطن وأن رعايتهم أولى خطوات البناء من خلال بناء العقول المميزة لخلق جيل من المبدعين والمبتكرين الشباب في مختلف التخصصات.. كما أن الجامعة تعمل على دعم شباب الباحثين والمبدعين من خلال مراكزها البحثية وستقدم كل الدعم والتعاون مع كافة الوزارات للعمل على تنمية الابتكار والإبداع.