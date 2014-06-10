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بالصور .. صافيناز تشعل «أحلى مسا» بـ«زلزال»

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بالصور .. صافيناز تشعل «أحلى مسا» بـ«زلزال» بالصور .. صافيناز تشعل «أحلى مسا» بـ«زلزال»

صافيناز فى أحلى مسا

بعد إعلان الراقصة الأرمينية “صافيناز” عن أن أمنية حياتها هو مقابلة الفنانة “فيفي عبده” وجهًا لوجه خلال استضافتها مع الإعلامي المصري “شريف عامر”، ظهرت كضيفة معها في سهرة فنية خاصة لبرنامج “أحلى مسا”.

ونشرت القناة،عبر موقعها الإلكترونى، صور كواليس الحلقة قبل عرضها بشكل مباشر، والتي اشتعلت برقصات صافيناز، والتي اختارت فستان قصير أسود يتناسب مع الرقصات التي ستقدمها، وكذلك مراعاة لجمهور القناة لذا تجنبت الظهور ببدلة رقص خلال استعراضاتها،شاركها الفنان الشعبى محمود الليثى،ورقصت صافيناز على أغنية “زلزال”.

 

 

 

 

 

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