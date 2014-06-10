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تقارير - برشلونة يبدأ المفاوضات مع سيفيليا لضم راكيتيتش

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تقارير - برشلونة يبدأ المفاوضات مع سيفيليا لضم راكيتيتش تقارير - برشلونة يبدأ المفاوضات مع سيفيليا لضم راكيتيتش

(إفي): بدأ نادي برشلونة الإسباني التفاوض مع سيفيليا لضم لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش في اجتماع رسمي جرى في ملعب سانشيز بيزخوان، ولكن دون التوصل إلى أي اتفاق.

وأشارت مصادر من نادي سيفيليا إلى أن المدير الرياضي للنادي الكتالوني أندوني زوبيزاريتا والمدير المكلف بالملفات الاقتصادية خابير فاوس توجها إلى معقل اشبلية، حيث كان في استقبالهما رئيس النادي خوسيه كاسترو ومديره الرياضي رامون رودريجز "مونشي".

وأوضحت المصادر أن الصفقة قد تشمل لاعب وسط برشلونة الرديف دنيس سواريز، الا أن الجانبين لم يتفقا على الصيغة التي سينتقل بموجبها اللاعب إلى سيفيليا.

كما لم يتم الاتفاق بشأن المقابل المادي الذي يستغني بموجبه سيفيليا عن خدمات لاعبه الكرواتي، والذي يقدر بـ20 مليون يورو.

ويستمر تعاقد راكيتيتش، الذي أكمل في مارس الماضي عامه الـ26، حتى يونيو المقبل، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 40 مليون يورو.

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