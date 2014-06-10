حسني عبد ربه على ردار الزمالك

اقترب حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي من الانضمام للزمالك بعدما توصل اللاعب لاتفاق مع مرتضي منصور ينص علي انضمامه للقلعة البيضاء مقابل راتب سنوي 5 مليون جنيه وهو الراتب الذي كان يتقاضاه عبد ربه في الإسماعيلي.

وسيحصل علي نصف المبلغ فور التعاقد وسيتم تقسيط باقي المبلغ علي دفعتين ،وتم الاتفاق بين مرتضي منصور وحسني عبد ربه على أن يقوم الأخير بإقناع مسؤولي الإسماعيلي بالموافقة علي رحيله للزمالك علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسيتم تحديد المقابل المالي بعد موافقة مسؤولي الدراويش علي إعارة نجمهم المفضل للقلعة البيضاء والذي سيكون ب2 مليون جنيه، حسبما أكد مصدر مقرب من القلعة الصفراء.