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ضبط 250 بندقية و4 مليون طلقة قادمة من تركيا في ميناء الإسكندرية

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ضبط 250 بندقية و4 مليون طلقة قادمة من تركيا في ميناء الإسكندرية ضبط 250 بندقية و4 مليون طلقة قادمة من تركيا في ميناء الإسكندرية

امين عزالدين مدير أمن الاسكندرية

تمكنت اجهزة الامن بميناء الإسكندرية بالاشتراك مع رجال الجمارك من إحباط محاولة تهريب 250 بندقية و 4 مليون و60 ألف طلقة حاول صاحب إحدى الشركات تهريبها بين مشمول رسالة تتضمن أدوات صحية وسخانات كهرباء قام باستيرادها من تركيا.

وكانت معلومات قد وردت إلي رجال المباحث تفيد عزم صاحب احدى شركات للاستيراد والتصدير جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والطلقات والذخائر إلى البلاد عبر ميناء الإسكندرية بإخفائها داخل رسالة أدوات صحية .

وبعرض المعلومات على اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندرية وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية أمر فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك بتشكيل لجنة ضمت واللواء إبراهيم الشناوى رئيس مباحث الميناء لفحص مشمول الرسالة التى وردت فى حاوتين .

وبمعاينة الحاوية الاولى تم اكتشاف 250بندقية و مليون طلقة صوت و 200 الف خرطوش مخبأة اسفل 75 كرتونه ادوات صحية كما تم ضبط 2 مليون و860 الف طلقة 9 مللي الى جانب 160 الف اخرى 8 مللي .

تم التحفظ على المستندات الجمركية للرسالة والمضبوطات ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته الى النيابة التى تولت التحقيق.

 

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