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بالصور - مازيمبي: ما فعله لاعبو الزمالك ' عار ومخزي ' للكرة الإفريقية

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بالصور - مازيمبي: ما فعله لاعبو الزمالك ' عار ومخزي ' للكرة الإفريقية بالصور - مازيمبي: ما فعله لاعبو الزمالك ' عار ومخزي ' للكرة الإفريقية

طالب مازيمبي الكونغولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتوقيع عقوبات على الزمالك بعد السلوك المرفوض الذي قام به لاعبوه عقب مباراة الفريقين.

وكان لاعبو الزمالك قد هاجموا حكم اللقاء الغاني جوزيف لامبيتي عقب انطلاق صافرة نهاية اللقاء كما أشاروا لجماهير مازيمبي بإشارات الاتهم بالرشوة.

وندد الموقع الرسمي لمازيمبي بما حدث من لاعبي الزمالك عقب المباراة واصفا إياه بـ"السلوك المخجل" والمنظر المسيئ للكرة الإفريقية.

وذكر الموقع في تقرير ألحق به صور لهجوم لاعبي الزمالك على حكم المباراة ومرفقا بشكوى بأسماء ولاعبي الفريق الأبيض إسلام عوض ودومينيك دا سيلفا والحارس محمد أبو جبل.

وأضاف البيان "السلوك الذي ظهر عليه لاعبو الزمالك يسيئ للقارة الإفريقية بالكامل، وحتى لو كان معتاد في بلادهم يجب أن تكون هناك وقفة جادة لمعاقبة هذا الفريق".

وطالب البيان الاتحاد الإفريقي بتوقيع عقوبات قاسية على الزمالك حتى لا يتكرر مثل هذا السلوك في الملاعب الإفريقية مجددا.

وخسر الزمالك أمام مازيمبي بهدف دون مقابل في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

شاهد صور ثورة لاعبي الزمالك على الحكم من هنا

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