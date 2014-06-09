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الإصلاح والنهضة: الاعتداء على فتاة التحرير كارثة

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الإصلاح والنهضة: الاعتداء على فتاة التحرير كارثة الإصلاح والنهضة: الاعتداء على فتاة التحرير كارثة

قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث الإعلامى لحزب الإصلاح والنهضة، إن حادثة التحرش التى تعرضت لها إحدى الفتيات فى ميدان التحرير، كارثة أخلاقية تهدد المجتمع المصرى ويجب علينا مواجهة مثل تلك المشاكل الاجتماعية وألا ندفن رءوسنا فى الرمال.

وأكد فى بيان للحزب أن قانون التحرش الذى أصدره الرئيس المنتهية ولايته عدلى منصور، ضعيف ولابد من تغليظ العقوبة على المتحرش لمحاولة منع أو على الأقل الحد من هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة. فمن المثير للدهشة أن تكون عقوبة قانون التظاهر أغلظ من عقوبة التحرش.

وأضاف المتحدث الإعلامى لحزب الإصلاح والنهضة، أن محاولة تسييس هذه الواقعة من أى طرف أو استغلالها ضد أطراف أخرى، لا تقل وقاحة عن جريمة مرتكبى الفعل نفسه.

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