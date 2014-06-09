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بالصور.. القنصل السعودى بالسويس ينهى أعماله بمصر

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أقامت القنصلية بالسويس حفلًا مساء اليوم الاثنين، لتوديع السفير على بن أحمد قزاز قنصل المملكة العربية السعودية بالسويس بعد انتهاء فترة عمله بمصر، بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس واللواء أركان حرب أسامة رشدى عسكر قائد الجيش الثالث، واللواء خليل حرب مدير الأمن، والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس.

شهد اللقاء أجواء ودية وحديثا عن مستقبل والسعودية والعلاقات بين البلدين وتقديم الشكر للسفير على دوره الوطنى والعمل على خدمة الشعب المصرى وتذليل العقبات التى كانت تواجه أى مصرى أثناء سفره للملكة السعودية.

تحدث خلال اللقاء قائد الجيش الثالث ومدير الأمن ومحافظ السويس والشيخ حافظ سلامة أحد أبطال المقاومة الشعبية، وعبد الحميد كمال ممثلا عن الشعبيين بالسويس، قدم قائد الجيش والمحافظ ومدير الأمن واللواء على الشريف نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر دروع التذكارية للسفر تقديرا لجهوده.

حضر اللقاء الدكتور كمال البربرى وكيل وزارة الأوقاف وممثلا عن هيئة بريد مصر والمهندس مصطفى زهران سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد مرسى سكرتير مساعد المحافظة، واللواء محمد شمس مساعد قائد الجيش الثالث، ومسئولو جهات أمنية وسيادية وعدد محدود من الصحافيين.

كان السفير على بن أحمد قزاز قنصل المملكة العربية السعودية تم تعيينه قنصلا للمملكة العربية السعودية بالسويس فى ديسمبر 2012، خلفا للقنصل محمد أمين غبان، حيث قام القنصل خلال فترة عمله بزيارة محافظ السويس السابق والحالى، بالإضافة إلى زيارة مدير الأمن ورئيس هيئة الموانئ، حيث لعب القنصل بالتنسيق مع مسئولى السويس دورا كبيرا فى إعادة تشغيل ميناء بور توفيق وعودة الحركة الملاحية بين السويس والسعودية بعد توقف أكثر من 11 عاما.

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