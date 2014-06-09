5 لقاءات حصيلة أول يوم رئاسة للسيسي ..وتكليف محلب بتشكيل الحكومة أهم القرارات

كتب-السيد الحديدي

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي أول يوم عمل له في مؤسسة الرئاسة وتحديدًا بقصر القبة، بمجموعة من اللقاءات وصلت إلى 5 لقاءات بدأت بلقاء أجراه في الثامنة والنصف من صباح الإثنين، مع عدد من رؤساء الأجهزة الرئيسية برئاسة الجمهورية بغرض الوقوف علي سير العمل بمؤسسات الدولة ، مؤكدًا أهمية وحساسية المرحلة المقبلة، والتي تحتاج من كافة المسؤولين العمل والجهد الدؤب.. وهو ما يتفق مع ما ذكره السيسي خلال دعايته الانتخابية بأنهسيبدأ العمل بقوة منذ اللحظة الأولى له في السلطة.

العلاقات الخارجية تبدأ من إثيوبيا

” مش هسمح يكون سد النهضة سبب تدهور علاقتنا بإثيوبيا”، هذه الجملة التي أطلقها بالأمس في حفل تنصيبه بقصر القبة، بدأ في تنفيذها علي أرض الواقع صباح اليوم ، إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، تيدروس أدهانوم؛ وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك بحضور نبيل فهمي؛ وزير الخارجية، والسفير محمود دردير غيدي؛ سفير جمهورية إثيوبيا بالقاهرة.

وفي نفس السياق، ذكر هاني رسلان زيارة الرئيس لاثيوبيا لن تكون مجانية بل تتويجا لحل موضوع سد النهضة.

وقد صرح السفير إيهاب بدوي؛ المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أكد أثناء اللقاء على عمق وخصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وعلى كون نهر النيل يمثل شريان الحياة الذي يربط الشعبين الإثيوبي والمصري، وهو الأمر الذي يفرض على قيادات ومسئولي الدولتين بذل كل الجهود من أجل الحفاظ على تلك العلاقة، وتطويرها وتعزيزها بما يحقق المنافع المشتركة للشعبين الإثيوبي والمصري.

أعرب “السيسي” عن اقتناعه الكامل، بأن المياه يتعين أن تكون موضوعًا للتعاون وليس للخلاف، وأن الحوار البنّاء هو الأسلوب الأمثل لتحقيق التفاهم المشترك، وأنه لا توجد مشكلة أو تحدّ لا يمكن حله إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية للتعاون، مشيرًا إلى الآفاق الرحبة المتاحة للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة.

يستقبل وزير خارجية الكونغو

واستقبل السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ، ريموند تشيباندا وزير الخارجية والتعاون الدولي والفرانكوفونية بجمهورية الكونجو الديمقراطية ، بحضور نبيل فهمي وزير الخارجية وسفير الكونجو بالقاهرة.

وأشاد “لرئيس” بمواقف جمهورية الكونجو الديمقراطية الأخوية والمستقرة إزاء مصر وحقوقها في القارة الإفريقية ، ومؤكدا أنه يتعين عليها أن تدرك أن لها أصدقاء في مصر، يقدرون مواقفها ، ويبدون استعدادا كاملا لتدعيم التعاون في كافة المجالات.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر لديها تصور متكامل لشكل التعاون في القارة ، يقوم على صالح شعوبها ، وعلى تمتع الشعوب الافريقية بثروات وخيرات قارتهم . وأشار إلى أن مصر ـ التي ساندت كافة الدول الافريقية في نيل استقلالها وحريتها ولم تضن يوما أو تتقاعس عن تقديم الدعم الفني والمساندة لكافة أشقائها الأفارقة وفي كل المجالات ـ لم تكن تنتظر أو تتوقع أن يتخذ الاتحاد الافريقي مثل هذا الموقف من إرادة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو ، وقال أن مصر، وبمنطق الشقيقة الكبرى ، تجاوزت تلك الصفحة ، وتتطلع إلى القيام بدورها الإفريقي والاضطلاع بمسؤولياتها إزاء أفريقيا.

كما إلتقى الرئيس بمياو وي المبعوث الخاص للرئيس الصيني وزير الصناعة والمعلوماتية الصيني .. معربا عن أمله في أن تواصل الصين تقديم المساعدات والدعم لمصر في ظل الفترة الخاصة التي تمر بها مصر، مشددًا أن مصر ترحب بالمزيد من المؤسسات الصينية للاستثمار على أرضها .

يستقبل محلب ويعيد تكليفه

أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، تكليف رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقدم رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب استقالة حكومته إلى الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي عقب تسلمه مهام منصبه رسميا، بحسب بيان رسمي اصدره مجلس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء في خطاب الاستقالة، بحسب البيان “انني لأتشرف بأن أتقدم ووزراء الحكومة لفخامتكم باستقالتنا لأُفسح الطريق نحو اختيار من ترونه مناسبا لخدمة الوطن واستكمال استحقاقات المرحلة المقبلة”.

وكانت الحكومة عقدت اجتماعا قصيرا صباح الاثنين لإعداد خطاب الاستقالة.