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الرئيس بشار الأسد يصدر عفوا واسعا في سوريا بعد الانتخابات

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أعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، عفوا واسعا، الإثنين، بعد أقل من أسبوع على إعادة انتخابه لفترة ولاية جديدة مدتها 7 سنوات وسط الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد.

وفي مرسوم نشرته وسائل الإعلام الحكومية خفف «الأسد» بعض عقوبات الإعدام إلى السجن المؤبد وخفض عقوبات سجن عن كثير من المخالفات وألغى عقوبات أخرى تماما.

وقال المرسوم إن الأجانب الذين دخلوا البلاد للانضمام إلى جماعة «إرهابية» أو القيام بعمل «إرهابي» سيحصلون على العفو إذا سلموا أنفسهم للسلطات خلال شهر. وأضاف أن الخاطفين الذين يفرجون عن رهائنهم والمنشقين عن الجيش سيشملهم أيضا مرسوم العفو.

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