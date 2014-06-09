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الإسماعيلي: لن نفرط في ' الحاضر الغائب ' أنطوي بأقل من 9 ملايين

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الإسماعيلي: لن نفرط في ' الحاضر الغائب ' أنطوي بأقل من 9 ملايين الإسماعيلي: لن نفرط في ' الحاضر الغائب ' أنطوي بأقل من 9 ملايين

كشف محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى عن تلقيه عددا من العروض لجون أنطوى مهاجم الفريق وهدافه للإحتراف الأوروبي فى الموسم المقبل.

وقال رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com "العرض وصل من إحدى شركات التسويق بالدورى الروسى وأحد الأنديه بالإضافة إلى ليرس البلجيكى".

وأضاف أن قيمة كل عرض من تلك العروض يقترب من مليون دولار.

وأوضح رئيس النادى الإسماعيلى إنه لن يتم الإستغناء عن أنطوي إلا بمبلغ لا يقل عن 9 ملايين جنيه.

وأكد أن هناك رغبه فى إستمرار اللاعب فى الموسم القادم نظرا لحاجة الفريق له فى إطار الرغبه لبناء فريق جديد.

ويذكر أن أنطوي متواجد فى بلاده حيث سبق وحصل على أجازه إلا إنه لم يعود فى الموعد المقرر ويحاول النادى الإسماعيلي عودة اللاعب وإيجاد حلول سريعه لكل ما يثيره من مشاكل.

وأشار رئيس الإسماعيلي إلى إنه اجرى إتصال مع رئيس نادى دريمز الغانى وإتفقا على إنهاء مشكلة مستحقات إنتقال اللاعب وسوف نقوم بتسديدها.

وكان الاتحاد الدولى قد اقر بأحقية نادى دريمز فى الحصول على 150 الف دولار قيمة إنتقال أنطوى للإسماعيلي.

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