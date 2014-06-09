ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 139 قطعة أثرية بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، الإثنين، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 139 قطعة أثرية متنوعة بمركز سمالوط.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم (سيد.م.ح)، 52 عامًا، فلاح، مقيم بقرية «كوم اللوف»، وضبط بحوزته على «فرد خرطوش» وطلقات نارية و80 عملة معدنية من عصور مختلفة، وتماثيل من العصر اليوناني والروماني، و26 تمثالًا صغير الحجم من العصر الفرعوني.

والمتهم الثاني يدعى (بلال.أ)، 21 عامًا، مقيم بنفس القرية وبحوزته تماثيل من الحجر الجيري تعود لعصور فرعونية ورومانية وحاملة أوان من الحجر الجيري.

والمتهم الثالث يدعى (منتصر.س.أ)، 43 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، وبحوزته تمثال فرعوني من الحجم المتوسط لسيدة في وضع الوقوف مكتوب عليه بنقوش فرعونية متعددة الألوان.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.