من برأيك صاحبة الإطلالة الكلاسيكية الأنجح؟

نشاهد الفنانات بالفساتين الرسمية الفخمة في أغلب الأحيان، فتكون طويلة ومصنوعة من أقمشة رسمية، كالتول والشيفون، والساتان، ومزيّنة بالأحجار الملوّنة والكريستال؛ وذلك إما خلال إحياء حفلاتهنّ الغنائية، أو حين سيرهنّ على السجادة الحمراء، في المناسبات والمهرجانات الكبيرة. لكنهنّ في الكثير من الأحيان، يعمدن إلى اختيار إطلالات تكون أكثر كلاسيكية وبساطة للمناسبات الأقلّ رسمية، فيظهرن بغاية الأناقة.

تايورات أنيقة، وفساتين جميلة تصلّ للركبة، أو بنطلونات مع قمصان حريرية مميّزة؛ هذا ما تختاره النجمات للمقابلات التلفزيونية أو لحفلات الكوكتيل أو للمناسبات الصغيرة الخاصّة أو العامة. وقد رأينا الكثيرات منهنّ يعتمدن هذا الأسلوب، مثل هيفاء وهبي، التي اختارت بنطلوناً أسود بقصّة مستقيمة مع قميص أبيض، وإليسا التي ارتدت "تايور" أبيض، مزيناً بحزام ذهبي غاية في الأناقة، أو ميريام فارس وقد اختارت فستاناً أسود بسيطاً يصل للركبة، وجويل مردينيان التي ارتدت جاكيت باللونين الأسود والذهبي مع بنطال وقميص قطني أسود، وغيرهن... وهذا الأسلوب البسيط والأنيق الذي يشبه نمط الأميرات أو ملابس السيّدات الأول، يُناسب النجمات كثيراً، ويجعلهن يظهرن بأناقة مختلفة ومغايرة لما تعوّدنا عليه منهنّ، ويتحولن إلى سيّدات مجتمع من الطراز الرفيع.

اخترنا اليوم بعض النجمات اللواتي ظهرن بهذه الإطلالات، لتختاري منهنّ من بدت الأكثر أناقة ورزانة في الإطلالة الكلاسيكيّة، وفق رأيك...

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