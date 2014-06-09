نور بن عبدالله تجمع ما بين سحر الشرق وأرستقراطية الغرب

قدّمت المصمّمة التونسية الموهوبة نور عبدالله مجموعتها الأولى للأزياء الجاهزة، ضمن أسبوع الموضة الصيفي Summer Fashion Week، الذي أقيم في بيروت، وتحديداً في فندق السان جورج، في دورته الثانية، والذي قدّمته شركة L.I.P.S لصاحبها جوني فضل الله، برعاية وزارة السياحة اللبنانية.

نور لا تزال تدرس الأزياء في جامعة ESMOD التونسية، لكنها أحبّت، قبل أن تُنهي دراستها، أن تعرض موهبتها على العالم، مستغلّة الحدث الكبير الذي أقيم في بيروت، والذي حضرته نخبة من المهتمين بالموضة، ومن الصحافة ومصمّمي الأزياء.

مزجت المجموعة التي قدّمتها ما بين الحضارة الشرقية بغناها بالألوان والقصًات المميزة، خصوصاً من بلدها تونس، وبين الحضارة الغربية من القرون الوسطى، وتحديداً من عصر الباروك، حيث استوحت التطريزات على الملابس من تلك الحقبة، بالإضافة إلى الأقمشة الفاخرة مثل الدانتيل، والبروكار المُذهّب، والشيفون، والساتان...

التصميمات تصلح للسيّدة الأنيقة التي تبحث عن الفخامة والتميّز، بالإضافة إلى الحداثة والعصرية.

شاهدي المجموعة بالصور، وأخبرينا رأيك بالمصمّمة العربيّة الموهوبة نور عبدالله.

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