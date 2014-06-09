قضاة: نشر صور فتاة «التحرير» جريمة يعاقب عليها القانون

أكد قضاة أن مسألة نشر صور الفتاة المتحرش بها يعاقب عليها القانون، ويشكل جريمة التحريض على الفسق والفعل الفاضح العلنى.

قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة الجنايات، إن أي حادثة خادشة للحياء من المفترض ألا تنشر على وسائل التواصل الاجتماعى، وأن نشر صور فتاة التحرش يلحق بها الأضرار النفسية الكثيرة، وأن نشر اسمها يخالف القانون لأنه يصيبها بأضرار جسيمة، وأضرار في سمعتها.

وشدد إمام أنه على رجال الضبط القضائى جمع الأدلة والشهود، مؤكداً أن نشر صور المتهمين ليس فيه أي مشكلة.

من جهته قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إن الأصل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وأكد أن صورة الفتاة المتحرش بها في أي موقع تمثل جريمة الفعل الفاضح العلنى، حتى لو كانت صورة أجنبية، لذلك فإن الأمور مؤثمة من البداية، ولا يجوز نشر صورة البنت، ولو حتى بموافقتها، لأن ذلك يعد تحريضاً على الفسق وجريمة الفعل الفاضح العلنى، أما لو كانت غير موافقة فيعتبر نوعاً من التشهير والإساءة لها.

وأكد أنه من يحق له تصوير الجرائم هو مأمور الضبط بإذن من النيابة العامة، إلا في حالة التلبس لا يحتاج إلى إذن. وأوضح أن التصوير من المواطنين لا يعتبر دليلاً يرتكن إليه في الإثبات إلا إذا ساندته أدلة أخرى مثل شهادة الشهود، خاصة وأن العمليات الفنية من خلال المونتاج تغير موضوعها، وتوجيهه إلى موضوعات أخرى تختلف عن الموضوع الأصيل.