أحمد حلمى: وصف المتحرشين بالكلاب ظلم للكلاب.. عمري ما شفت كلب متحرش

قال الفنان أحمد حلمى أن وصف المتحرشين بالكلاب ،هو ظلم لتلك الحيوانات، موضحا أن من يقومون بتلك االجرائم أدنى من تلك الصفة.

> وبطريقته الساخرة وعبر الصفحه الرسميه لفيلمه “صنع فى مصر “، كتب حلمى اليوم . من صغري وانا بحب الكلاب ، وكنت بربي كلاب كتير جدا “ذكور وإناث” وفي تاريخ تربيتي للكلاب بكل أشكالها وأنواعها ، عمري ماشفت كلب مُتحرش

وأضاف .ممكن حد يقولي ماهو ده لانها كلاب متربية ومتدربة وعايشة في التكييف ،أقوله لآ .. دي كلها كانت كلاب شوارع ، كلاب بلدي زي ما بيقولوا عليها.، كلاب جعانة وعيانة ونايمة تحت العربيات في الشوارع ، وكنت مربيهم في حتة أرض فاضية جنب العمارة .. مكنتش مربيهم لا في شقة ولا في ڤيلا ولا حتي فوق السطوح، وكانوا سكان العماره بيأكلوهم من فضلات الاكل بتاعتهم .

وأوضح اكتشفت ان الكلاب اللي معندهاش عقل، ومبيحكمش تصرفاتها غير الغريزه طلعت محترمة وعندها مبدأ. عمر غريزتها ما غلبت علي مبدآها.، حد عمره سمع ان في شوية كلاب اتلموا علي كلبه ونهشوا لحمها ، الكلب اللي معروف عنه انه نجس ، طلع محترم وعنده مبدآ ..

> واختتم تعليقه قائلا . مش عارف اوصف المتحرشين دول بآيه ،. لو قلت عليهم كلاب .. حقيقي هابقي بمدحهم وبشتم الكلاب.