ضبط 139 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

تمكنت مباحث اثار المنيا، برئاسة العميد عبد السميع فرغلى، من ضبط 139قطعة اثرية متنوعة بحوزة 3 من مركز سمالوط هم سيد محمد حسن الصغير 52سنة فلاح مقيم بقرية كوم اللوف، وضبط بحوزته على فرد خرطوش وطلقات نارية و80عمله معدنية من عصور مختلفة وتماثيل ومسارج من العصر اليونانى والرومانى و26تمثال صغير الحجم من العصر الفرعونى من البورسلان وجعران وتمائم فرعونية.

وكذلك بلال الصغير 21سنة مقيم بنفس القرية وبحوزته تماثيل من الحجر الجيرى، تعود لعصور فرعونية ورومانية وحاملة أوانى من الحجر الجيرى.

والثالث منتصر سيد أحمد 43سنة حاصل على دبوم، وبحوزته تمثال فرعونى من الحجم المتوسط لسيدة فى وضع الوقوف مكتوب عليه بنقوش فرعونية متعددة الألوان، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.