أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 139 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

Google+ Print
ضبط 139 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص بالمنيا ضبط 139 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص بالمنيا

ارشيفية

تمكنت مباحث اثار المنيا، برئاسة العميد عبد السميع فرغلى، من ضبط 139قطعة اثرية متنوعة بحوزة 3 من مركز سمالوط هم سيد محمد حسن الصغير 52سنة فلاح مقيم بقرية كوم اللوف، وضبط بحوزته على فرد خرطوش وطلقات نارية و80عمله معدنية من عصور مختلفة وتماثيل ومسارج من العصر اليونانى والرومانى و26تمثال صغير الحجم من العصر الفرعونى من البورسلان وجعران وتمائم فرعونية.

وكذلك بلال الصغير 21سنة مقيم بنفس القرية وبحوزته تماثيل من الحجر الجيرى، تعود لعصور فرعونية ورومانية وحاملة أوانى من الحجر الجيرى.

والثالث منتصر سيد أحمد 43سنة حاصل على دبوم، وبحوزته تمثال فرعونى من الحجم المتوسط لسيدة فى وضع الوقوف مكتوب عليه بنقوش فرعونية متعددة الألوان، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا