محمد هنيدي يثير أزمة مرورية

تسبب الفنان المصري محمد هنيدي في زحام مروري شديد أثناء عودته إلى حفل تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، حيث تواجد هنيدي مع سائقة الخاص بسيارته الجيب شيروكي في أحد الشوارع المؤدية إلى مكان التنصيب بقصر القبّة، حيث نزل عدد من الجماهير من سياراتهم، فيما توقفت إحدى سيارات المياه الغازية لإلقاء السلام على هنيدي، الذي بدا سعيداً بكلّ هذا الحب من الجمهور، وبالكاد استطاع أن يمرّ بسيارته بعدما استأذنهم في ضرورة الذهاب في الموعد المحدد.

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