ميشيل أوباما وأوبرا وينفري في تأبين مايا أنجلو

أقيم حفل تأبين للشاعرة والكاتبة وداعية حقوق الإنسان الأمريكية Maya Angelou، في نورث كارولينا، نهار السبت الفائت.

وقد حضر الحفل الكثير من مشاهير العالم، على رأسهم السيدة الأمريكية الأولى Michelle Obama، والإعلامية الشهيرة Oprah Winfrey، إضافة إلى الرئيس الأمريكي الأسبق Bill Clinton، حيث ألقى الجميع كلمات خلال الحفل.

وكان من بين الحضور أيضاً ابنة Martin Luther King والمغنية Lynn Whitfield .

يُذكر أن الكاتبة Maya Angelou توفيت في 28 أيار الماضي عن عمرٍ ناهز الـ 86 عاماً.