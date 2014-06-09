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أنف بيرين سات الأكثر طلباً من أطباء التجميل في تركيا

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أنف بيرين سات الأكثر طلباً من أطباء التجميل في تركيا أنف بيرين سات الأكثر طلباً من أطباء التجميل في تركيا

الإثنين 09-06-2014 15:19

كشف الدكتور هاكان غوندوكان، أحد أشهر أطباء التجميل في مدينة أزمير التركية، والمتخصّص في عمليات تجميل الأنف وشفط وتكبير وتصغير الثدي وشدّ الوجه والبوتوكس، أن أنف الممثلة التركية بيرين سات، الشهيرة بـ"سمر" و"فاطمة"، هو الأكثر طلباً من النساء، إذ يحضرن إليه وهنّ يحملن صورها، ويطلبن أنفاً مثل أنفها. أمّا الرجال فيبدون رغبتهم بالتمتع بعضلات شبيهة بعضلات الممثل التركي الشاب كرم بورسين.
وتنضمّ بذلك بيرين سات وزميلها كرم بورسين إلى قائمة النجوم العالميين والعرب، الذين يرغب الآلاف من المعجبين والمعجبات في التشبه بهم، من أمثال: جوليا روبرتس وجينيفر لوبيز وتشارليز ثيرون وكيت وينسليت ودرو باريمور ومريم أوزيرلي وسعاد حسني ونانسي عجرم وليوناردو دي كابريو وجورج كلوني وغيرهم.

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