أبرار سبت و4 مسلسلات رمضانية

تطلّ الفنانة الشابة أبرار سبت في الموسم الرمضاني، خلال هذا العام، عبر عدّة أعمال درامية، منها مسلسل "للحبّ جنون"، تأليف دخيل النبهان، وإخراج سائد الهوّاري، الذي سيعرض على شبكة قنوات OSN. كذلك، سيكون لسبت مشاركة في مسلسل "وش رجّعك"، تأليف رياض آغا، ومن إخراج السورية رشا شربتجي؛ وسيعرض على تلفزيون "دبي". وتطلّ أبرار في المسلسل الإماراتي "قبل الأوان"، تأليف الكاتب البحريني عيسى الحمر، وإخراج عارف الطويل، وهي المشاركة الأولى معه. إضافة إلى ذلك تشارك أبرار في مسلسل "لمحات"، تأليف حمد بدر، وإخراج حسين أبل، في خلال حلقة واحدة.

وعن دورها في مسلسل "للحب جنون"، قالت أبرار: "أجسّد دوراً غريباً لفتاة (جنّات) هي أخت الفنانة ميساء مغربي والممثل ناصر عباس، تعيش الحبّ بطريقة جنونية".

أمّا عن دورها في المسلسل الدرامي "وش رجعك"، فقد أكدت أنّها تجسّد "شخصيّة فتاة تمرّ بمراحل عمريّة مختلفة، بداية من الطالبة الجامعية، ثمّ الزوجة، وأتوقّع أن تلك الشخصيّة ستحقق نجاحاً كبيراً، لأنّها شخصيّة مختلفة تماماً عمّا جسّدته من قبل خلال مشواري الفني".

وعن "قبل الأوان"، قالت: "المسلسل من تأليف عيسى الحمر وإخراج عارف الطويل، ومن إنتاج جرناس للإنتاج الفني، وسيعرض على قناة سما دبي، وهو من بطولة: أحمد الجسمي، فاطمة الحوسني ، حبيب غلوم ، سعود الكعبي، أحمد عبدالله، روى الصبان، ريم حمدان.

وتدور أحداث المسلسل حول مناقشة أولويات الشباب المهمة في المجتمع، التي يعيشها الشباب كل يوم، مثل الحرية، والمسؤولية، والانفتاح، وأثرها في حياتهم.