ملكة جمال أمريكا تحمل الحزام الأسود في التايكوندو

تربّعت ملكة جمال ولاية نيفادا Nia Sanchez على عرش جمال الولايات المتحدة خلال الحفل الـ36 الذي أقيم في ولاية لويزيانا.

وقد تنافست Nia مع ملكات جمال الولايات الـ،50 بالإضافة إلى منطقة كولومبيا، فحصلت على لقب الوصيفة الأولى ملكة جمال داكوتا الشمالية Audra Mari.

واللافت في Nia، البالغة من العمر 24 عاماً، أنّها حاصلة على الحزام الأسود من الدرجة الـ4 في رياضة التايكوندو، وأنها ناشطة مهمّة في مجال الدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسي.

يُذكر أنّ Nia Sanchez ستمثل بلادها فى مسابقة ملكة جمال الكون المقبلة.

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