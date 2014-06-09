جنون ميساء مغربي في الحب

تواصل الفنانة ميساء مغربي تصوير دورها في المسلسل الجديد "للحب جنون" الذي يتصدى لإخراجه سائد الهواري و من تأليف دخيل النبهان.

وكشفت مغربي لـ"سيدتي نت" عن شخصيتها بالعمل فقالت: " أجسد شخصية "ماسة" وهي امرأة عادية وخليط من الأحاسيس الإنسانية البسيطة ، عاشت الحب ، لكنها قد تكون ظلمت، ولكن مروراً بالأحداث سيرى الجمهور أنها إمرأة تحب ولا تكره ، ويمكن القول إن هذا الدور سيكون على عكس ما قدمته سابقاً طوال السنوات الماضية خلال مسيرتي الفنية".

مسلسل "للحب جنون" تدور أحداثه في أربع حكايات حب ولكن ضمن أحداث درامية مختلفة شكلاً ومضموناً عما طرح من قبل ومن هنا تأتي أهمية العمل. وهو من إخراج سائد الهواري. ويشارك فيه عدد من نجوم الدراما الخليجية إلى جانب ميساء مغربي: عبدالمحسن النمر، غرور، صمود، شيماء سبت، إلهام علي، وعبدالله السيف وعلي محسن.