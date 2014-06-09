سعد الفرج يواجه عبد العزيز المسلم في مباراة كوميدية هادفة

الكويت - محمد أمين

يباشر المخرج البيلي أحمد تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل "اللي ماله اول" من تأليف عبدالعزيز المسلم، وسيناريو وحوار هديل المرجان، ويشارك في البطولة إلى جانب الفرج والمسلم، الفنانون انتصار الشراح، عبد الإمام عبدالله، هيا الشعيبي، مشعل الشايع، مبارك المانع، عبدالله البدر وسعاد علي والوجه الجديد دانة المساعيد، وآلاء الهندي. العمل من إنتاج مجموعة "السلام" الإعلامية لصالح تلفزيون الكويت.

"سيدتي نت" زارت أسرة العمل للحديث معهم عن أدوارهم. وكانت البداية مع الفنان القدير سعد الفرج الذي قال:" المسلسل يستعرض صراع الأجيال. فالأب يتمسك بالقديم. بينما الابن يسعى للتطوير ومن هنا تحدث المفارقات في إطار كوميدي خصوصاً وأن الأب يرضخ ويسلم في النهاية لأن هذه سنّة الحياة".

وأضاف الفرج: " أنا سعيد بهذا المسلسل والقائمين عليه من نجوم وفنيين. وأهم شيء بالعمل أن تسود روح طيبة بين كافة المتواجدين في موقع التصوير لأن هذا سر النجاح. وكل منا يكمل الآخر وأي عمل فني يعتمد على تلاحم المشاركين فيه".

المخرج البيلي أحمد قال: " يمثّل المسلسل لي عودة للكوميديا عقب انقطاع طويل حيث ركزت في الأعمال التراجيدية. "اللي ماله اول" فكرته جديدة فيه نقلات مميزة ويضمّ نخبة من النجوم سيضيفون الكثير عند عرض المسلسل في رمضان" .

تجربة مهمة

الفنان عبد العزيز المسلم قال عن المسلسل: " إنه تجربة مهمة. "اللي ماله اول" يمثّل دعوة للشباب لإثبات وجودهم بأسلوب كوميدي. والفكرة باختصار أن والدتي تجيد الطبخ. أما والدي فهو سعد الفرج الذي أسعى لتحويل المقهى الذي يملكه إلى مطعم من ثم إلى مقهى من ثم كافيه عالمي، وذلك من خلال الحصول على دعم من المشاريع الصغيرة والبنك الصناعي لأطوّر الفكرة إلى صناعات غذائية. لذا فإن هدفنا تعليم الشباب العربي كيف يعتمد على نفسه ونشرح لهم كيف تكون التنمية المستدامة في إطار من الكوميديا والضحك".

وأشاد عبد العزيز المسلم بالنجوم المشاركين في العمل وأوضح: " يضم نخبة من نجوم الصف الأول في توليفة بين الكبار والشباب والوجوه الواعدة. وهذا ما نراهن عليه وسعيد بهذه التجربة" .

وأكد المسلم أن المسلسل يقع في دائرة اهتمام العديد من الفضائيات العربية الضخمة بدءاً من تلفزيون الكويت مروراً بأبوظبي وإم بي سي ومحطات أخرى وأضاف:" الأسبوع المقبل ستتضح الصورة بشكل أكبر في ظل تسابق العديد من الفضائيات على ضمّ المسلسل إلى خارطتها البرامجية" .

مواقف كوميدية

بدورها قالت الفنانة انتصار الشراح عن مشاركتها: " دوري في المسلسل الأم زوجة سعد الفرج وأم عبدالعزيز المسلم وهيا الشعيبي. وتدور مفارقات ومواقف كوميدية مبنية على كوميديا الموقف".

عودة بعد غياب سنوات

أما الفنان مشعل الشايع فقال: " أعود في «اللي ماله أول» بعد غياب سنوات عن الدراما حيث اقتنعت بالقصة وشجعتني الأسماء المشاركة، وفي مقدمتها الفنان سعد الفرج الذي أعتبر الوقوف أمامه فخراً لي. وأجسد في العمل دور الزوج الذي يحاول أن يلبي متطلبات زوجته المبالغ فيها".

أنا محظوظ

مبارك المانع قال: " أجد نفسي محظوظاً للمشاركة مع هؤلاء النجوم ومستمتع بهذه الأجواء وأجسّد شخصية هلال صديق المسلم الذي يضعه في مشكلات، ويقترح عليه أفكار تورطه في ظل رغبة المسلم في الوصول إلى العالمية بمشروعاته. وتتوالى الأحداث ويتعلم الصديقان ويحققان النجاح بمشروعهما ويحقق المسلم شهرة كبيرة عالمياً".

ليست المرة الأولى

الفنان المصري ناصر حماد أعرب عن سعادته بالتواجد مع مجموعة السلام في المسلسل وقال:" إنها ليست المرة الأولى وإن تاريخ مشاركاته مع الفنان عبد العزيز المسلم يعود إلى سنوات مشيداً بالأجواء داخل "اللوكيشن" وتعاون أسرة العمل".

شاب مهتزّ الشخصية

من جانبه قال الفنان الشاب عمر اليعقوب إنه يقدم دور شاب مهتزّ الشخصية يستمدّ قوته من الفتاة التي يحبها محاولاً الارتباط بها، ولكنه يقع في مأزق نتيجة اكتشاف الفتاة أن حبيبها يفتقد للكاريزما، ما يضطرها إلى التعلق بآخر وستكشف الأحداث عن مفاجآت أخرى".