هل تنفصل بيونسيه عن جاي زي بعد خيانته لها؟

يبدو أنّ عدوى الخيانة والانفصال قد بدأت تنتشر بين مشاهير العالم، إذ بعد خيانة Casper Smart لحبيبته jennifer lopez وانفصالها عنه، أفادت وسائل إعلام أمريكية أنّ Jay-Z يخون Beyonce، فيما هي تفكر بالانفصال عنه.

وفي التفاصيل، وفق وسائل إعلام أمريكية، أنّ النجم Jay-Z أقدم على خيانة زوجته النجمة العالمية Beyonce، وهي أكثر النجمات إثارة، مع عاملة تُدعى Casey Cohen، تعمل في الملهى الليلي "1Oak " في نيويورك، بمعدّل مرّتين في الشهر .

كما عُلم أنّ Jay-Z والعاملة يغادران سويّاً من أجل قضاء سهرة أخرى، حيث تبقى معه طوال الليل وهما يتبادلان الملامسات.

وأضافت الوسائل الإعلامية، أنّ Beyonce تفكّر حالياً في الانفصال عن زوجها وطلب الطلاق.

واللافت أنه في الوقت الذي انتشرت فيه هذه الأخبار، التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للثنائي أمس الأحد، أثناء وصولهما إلى نيويورك، تثبت أنّ العلاقة طبيعيّة جداً.

يُذكر أنّ Beyonce كانت قد أزالت وشم زواجها عن إصبعها، ما أثار أيضاً الكثير من الشكوك حول طبيعة العلاقة مع زوجها.