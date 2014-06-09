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تأجيل استجواب رئيس برشلونة السابق في قضية صفقة نيمار

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تأجيل استجواب رئيس برشلونة السابق في قضية صفقة نيمار تأجيل استجواب رئيس برشلونة السابق في قضية صفقة نيمار

(إفي): أعلن بابلو روز قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا اليوم، تأجيل استجواب الرئيس السابق لنادي برشلونة، ساندرو روسيل، في قضية مهاجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا حتى الثاني والعشرين من يوليو المقبل.

كان ينتظر ان يمثل رئيس نادي برشلونة السابق والممثل القانوني للنادي، أنطونيو روسيتش بصفتهما متهمين في القضية يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك للاستماع لأقوالهما بخصوص الجريمة المالية التي يفترض أن النادي الكتالوني ارتكبها في صفقة التعاقد مع نيمار، لكن القاضي قرر تأجيله بطلب من محامي روسيل، إجناسيو أيالا الذي تعلل بأن لديه مرافعة في قضية أخرى في هذا التوقيت.

ويأتي قرار روز عقب تلقيه تقريرا من مصلحة الضرائب الإسبانية يؤكد أن برشلونة ارتكب جريمة غش ضريبي بقيمة تسعة ملايين و100 ألف يورو في صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ووفقا للنيابة فإن البرسا زور في الوثائق المقدمة بخصوص الصفقة ليتهرب تحديدا من دفع تسعة ملايين و100 ألف يورو، حيث لم يذكر في تقريره المبالغ التي دفعت لشركات مرتبطة باللاعب، وهي 10 ملايين يورو في 2011 و27 مليون و920 ألف في 2013 لاتمام الصفقة.

وينص القانون على عقوبة تبلغ ستة أضعاف المبلغ الذي تم اخفاءه، بمعنى أنه إذا ما أدين النادي سيضطر لدفع غرامة بقيمة 54 مليون يورو، بجانب المبلغ الأصلي وهو تسعة ملايين و100 ألف يورو.

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